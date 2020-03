Flambée du Covid-19 en Guinée: Des contacts signalés à Labé, Siguiri,Faranah…

CONAKRY-La Guinée risque de connaître une flambée de contamination du coronavirus. Jusque-là, les directives données par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ne sont pas suivies à la lettre.

Preuve de la défaillance, sinon du laxisme des autorités dans le suivi des personnes contacts, plusieurs individus en provenance des pays touchés se sont retrouvés dans des villes de l’intérieur du pays, sans attendre la fin des 14 jours de quarantaine. Aujourd’hui l’inquiétude grandit davantage d’autant plus que plus de 300 contacts ne sont pas suivis.

« Au début on a demandé à tous les voyageurs en provenance de l’extérieur de faire les 14 jours à Conakry. On a même retiré leurs passeports. Malgré cela, certains se sont faufilés pour aller à l’intérieur du pays. Ils sont en train de décanter pour que nos équipes préfectorales d’alertes et de ripostes puissent les suivre. Pour le moment, on a des cas à suivre à Labé, à Faranah, à Siguiri et il y a d’autres préfectures», a déclaré Dr. Sakoba.

La Guinée a enregistré seize cas de Covid-19 dont un guéri. Les autres sont hospitalisés au Centre de Nongo qui ne dispose que d’une capacité de 15 lits.

