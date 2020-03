Plus de 100'000 cas de Covid-19 aux USA

Les États-Unis dénombraient vendredi près de 15'000 cas de plus que l'Italie et 20'000 de plus que la Chine. Le taux de mortalité est pour l'instant de 1,5%.

Les États-Unis, où le nombre de cas recensés de cas de coronavirus explose, ont dépassé vendredi la barre des 100'000 personnes infectées, selon le comptage de l'université Johns-Hopkins. Le nombre de décès liés au Covid-19 atteint 1544.

Les États-Unis ont dépassé jeudi l'Italie et la Chine et sont devenus le pays du monde à compter le plus de cas déclarés d'infection au nouveau coronavirus. Ils dénombraient vendredi déjà près de 15'000 cas de plus que l'Italie et 20'000 de plus que la Chine. Le nombre de morts reste toutefois moins important aux États-Unis que dans ces deux pays. Le taux de mortalité de la maladie aux États-Unis, basé sur le nombre de cas recensés, est de 1,5%. Il est de 10,5% en Italie.

«Nous avons réalisé plus de tests que n'importe quel autre pays au monde et notre capacité continue à croître», a affirmé le président américain Donald Trump vendredi lors d'une conférence de presse depuis la Maison-Blanche.

Épicentre à New York

L'épicentre de l'épidémie aux États-Unis se situe à New York. L'État a enregistré plus de 500 morts et près de la moitié de la totalité des cas américains. Les hôpitaux y sont proches de la saturation.

«Nous sommes témoins d'un nombre croissant de cas, d'hospitalisations, d'admissions en unités de soins intensifs, de patients nécessitant des respirateurs artificiels», a déclaré Thomas Tsai, professeur de santé publique à Harvard. «Et, malheureusement, le taux de mortalité va suivre cette tendance. C'est simplement que cela va prendre plusieurs jours ou semaines.»

