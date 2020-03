Guinée : Le syndicat des transporteurs interpelle le gouvernement...

CONAKRY- Dans le but de freiner la propagation de l’épidémie de Coronavirus (Covid-19) en Guinée, le Président Alpha Condé a déclaré ce jeudi 26 mars, l’Etat d’urgence dans le pays pour une durée d’un mois.

Le chef de l’Etat a annoncé que le transport en commun dans la ville de Conakry sera soumis à une limitation de passagers. Trois (3) passagers par voiture, 7 à 10 passagers dans les minibus et 1 par moto. Cette mesure fait fulminer le syndicat des transporteurs, qui réclame des mesures d’accompagnement.

Pour le Secrétaire Général adjoint de la Fédération syndicale professionnelle du transport et mécanique générale, des négociations doivent être entamées avec les autorités guinéennes pour plancher sur des mesures d’accompagnement.

« On ira auprès de l’autorité négocier ce qui est négociable. Il faut qu’il y ait des mesures d’accompagnements sur ça et que les transporteurs se conforment à la décision du Président », a indiqué El hadj Mamadou Yaya Baldé.

Ce syndicaliste a toutefois apprécié cet acte du premier magistrat du pays qui vise à lutter contre la propagation du Coronavirus alors que huit (8) cas positifs ont déjà été enregistrés depuis le 16 mars dernier en Guinée.

« Je salue vivement la décision du Président de la République qui a pris cette disposition pour des questions de santé de la population. J’appelle tout le monde à se conformer strictement à la décision du premier responsable du pays. Nous ne parlons pas d’intérêt quand il s’agit de se sauver la vie. Ce n’est pas une question de gain, même si vous êtes le plus grand milliardaire du monde entier, quand la santé est menacée, il faudra dépenser tous les moyens au profit de la santé. On va se conformer à la décision du Président de la République. Et on va voir pour l’applicabilité de cette décision sur le terrain », a rassuré Monsieur Baldé.

Il faut noter que certains observateurs expriment des inquiétudes quant à une éventuelle augmentation du prix du transport avec cette réduction du nombre de passagers dans les transports en commun. D’autres par contre invitent le gouvernement à revoir à la baisse les prix du carburant à la pompe.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14