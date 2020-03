Dr. Oussou: "Je ne suis ni suspect encore moins porteur d'un quelconque virus"

CONAKRY-Le Vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) Dr. Fodé Oussou vient de taire la fausse rumeur qui circule sur facebook, sur son état de santé. Merci de lire la note qu’il vient de faire parvenir à notre rédaction.



« Je démens catégoriquement une fausse rumeur distillée sur facebook par un communicant du RPG que je suis testé positif du coronavirus

Je suis abasourdi d'apprendre ainsi que ma famille que je suis testé positif du coronavirus.

Par cette publication, je regrette très profondément que dans ce pays des gens n'ont plus le sens du discernement en déshumanisant le champ politique par des allégations mensongères et infondées dans le seul but de ternir l'image de son prochain.

Je tiens à informer l'opinion que je ne suis ni personne contacte ni personne suspecte encore moins porteur d'un quelconque virus.

Je me porte comme un charme et au meilleur de ma forme.

Je déplore que ce mensonge fabriqué par des génies du mal puisse affecter la sérénité dans ma famille. La psychose est grande chez mes proches.

J'assure tout le monde que moi Dr. Fodé Oussou Fofana n'est malade et ne torde d'aucune douleur.

Il faut que ça cesse. Il faut arrêter de mentir en souhaitant du malheur à ton prochain.

Quel cynisme ? Quelle cruauté et quelle bassesse ?

Jusqu'à preuve du contraire, je vais bien et je ne souffre ni coronavirus ni autre chose.

Que DIEU sauve la Guinée et les guinéens de cette pandémie Covid 19

Hon Dr Fodé Oussou FOFANA

Vice Président UFDG ».