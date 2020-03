Coronavirus en Guinée : Plus de 300 contacts sont dans la nature…

CONAKRY-En dépit de l’Etat d’urgence sanitaire décrété en Guinée, les risques de la propagation de l’épidémie de Coronavirus sont très présents.

Plus de 30% des contacts sont dans la nature, l’agence nationale de sécurité sanitaire n’a aucune trace d’eux. Ils sont au total plus de 300 personnes qui ne répondent plus à l’appel.

« Ace jour, on a plus de 10100 contacts à suivre parmi lesquels le tiers (1/3) sont des contacts des cas positifs dont la liste va s’allonger à partir des quatre derniers cas confirmés des dernières 48 heures. Le taux de suivi des contacts est à 70%. Donc on a plus de 300 personnes contacts qui ne répondent pas à l’appel du suivi », a indiqué Dr. Sakoba Keita, le directeur de l’agence national de la sécurité sanitaire (ANSS).

Jusque-là neuf cas positifs de Covid-19 ont été recensés en Guinée. Dr Sakoba Keita craint une flambée de la maladie à cause des contacts qui courent dans la nature.

A suivre…

Africaguinee.com