Guinée : Pourquoi l’ambassadeur de France a été convoqué ?

CONAKRY- L’ambassadeur de la France en Guinée, Jean Marc Grosgurin a été convoqué ce jeudi 26 mars 20 par le ministre des Affaires Etrangères Mamadi Touré. La convocation du diplomate français fait suite à la déclaration du Quai d’Orsay sur le double scrutin controversé du 22 mars en Guinée.

La position de la France sur les élections législatives et le référendum constitutionnel a provoqué l’ire des autorités guinéennes. Jugée offensante, cette position qui qualifie les élections du 22 mars de « non crédibles », a été interprétée par Conakry comme un « manque de respect » à l’endroit du peuple de Guinée.

Ce jeudi, Mamadi Touré n’a pas mâché ses mots devant le diplomate français en poste à Conakry. Une source proche du ministère des Affaires Etrangères a confié à notre rédaction que le chef de la diplomatie guinéenne a fait comprendre à Jean Marc Grosgurin que Conakry ne comprenait pas le bien-fondé de la déclaration du Quai d’Orsay. D’autant plus que la France n’a pas déployé des observateurs.

« Le Ministre a dit que la déclaration de la France était biaisée, mal informée et partisane. Et surtout, la France n’avait pas à juger de la crédibilité ou non des élections alors qu’elle n’a pas déployé des observateurs. Cela dénote un signe de manque de respect à l’endroit du souverain peuple de Guinée qui s’est librement exprimé. C’est une ingérence dans les affaires internes de la Guinée qu’il a estimée inacceptable », confie cette source.

Du côté de l’Ambassade de France à Conakry, un des conseillers a confirmé la convocation de M. Jean Marc Grosgurin sans pour autant donner plus de détail.

A suivre…

Africaguinee.com