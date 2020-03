Coronavirus en Guinée : les consignes du Grand-imam de Conakry…

CONAKRY- Le Grand-imam de Conakry vient d’adresser un message à l’endroit de ses coreligionnaires de la Guinée. El hadj Mamadou Saliou Camara qui a effectué la grande prière de ce vendredi 27 mars 2020 chez lui, a donné des consignes pour lutter contre le Coronavirus.

« Là où on a fait descendre le Coran ; Là où le Prophète (PSL) est né ; Là où tu payes plus de 40 millions pour aller faire le Hajj ; Si on interdit le petit pèlerinage (…), on suspend la grande prière du vendredi, et que toi tu dises après qu’on ne doit pas l’interdire en Guinée, ça c’est quoi ça ? Nous on aime trop les critiques. Même ce qu’on ne doit pas critiquer, on se met à critiquer. Si non ça c’est une affaire mondiale », a lancé le Premier imam de la mosquée Fayçal de Conakry.

À ses paires imams des différentes mosquées de Conakry, El hadj Mamadou Saliou Camara a également livré un message.