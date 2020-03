Abus sur des civils: de graves accusations contre des agents de la CMIS N°3 d’Enco5…

CONAKRY-Mamadou Saliou Baldé et son épouse Fatoumata Laoubhè Bah âgée d’une quarantaine d’année, ont eu le malheur de croiser des agents de la CMIS N°3 d’Enco5 le dimanche 22 mars 2020 jour des élections législatives et référendaire en Guinée.

Le couple a été arrêté au quartier T6, et conduit au siège de la CMIS (compagnie mobile d’intervention et de sécurité) sis à Enco5. Malade, le père de famille âgé d’une soixantaine d’années été enfermé dans une cellule. Son épouse aussi. Les agents trouvés sur place ont exigé à la famille du couple, le paiement d’une rançon pour leur libération.

Interrogé par notre rédaction, leur fils nous a expliqué dans quelles circonstances ses parents ont été arrêtés. Selon Ibrahima Baldé, son père a été arrêté alors qu’il revenait de la mosquée par des policiers. Informée de cette arrestation, sa maman est sortie pour avoir des nouvelles. Elle aussi a été embarquée. Il lui a fallu payer 3 millions de francs guinéens pour obtenir la libération de ses parents.

« Le dimanche jour du double scrutin, mon papa était parti à la mosquée pour la prière de 14h. A son retour, il a rencontré des policiers de la CMIS N°3 d’Enco5 qui l’ont arrêté avec un autre vieux qui faisait ses ablutions à côté. Et dès que ma maman a été informée de l’arrestation de son mari, elle est sortie pour savoir l’unité qui l’a arrêté. Dès sa sortie de la maison, elle a vu les pick-up de la CMIS N°3 d’Enco5, elle a approché pour demander. Directement, un des policiers a donné l’ordre de l’embarquer aussi pour l’envoyer à Enco5 », a raconté Ibrahima Baldé.

Sous le choc, il explique qu’il a payé 1 millions de francs guinéens (100 euros, environs) pour libérer sa maman après qu’elle ait passé une nuit en prison.

« Je me suis rendu à la CMIS d’Enco5 pour essayer de libérer mes parents. Mais les officiers que j’avais trouvés là-bas m’ont demandé de payer 6 millions de francs guinéens. On a discuté, on a conclu 1 million pour faire sortir ma maman et mon papa. Mais lorsque j’ai payé les 1 million c’est ma maman seulement qu’ils ont libéré alors qu’ils avaient écrit dans leur registre 1 million pour les deux. Mais il y a un officier là-bas nommé capitaine Bah qui s’est opposé à la libération de mon papa sous prétexte que l’argent n’a pas transité dans ses mains. Donc lui aussi on devait le payer 1 million », a-t-il témoigné.

Ibrahima Baldé raconte que son père est malade. « Mon papa est âgé d’une soixantaine d’année et il est malade, il est même en train de vomir dans la prison là-bas. Hier, mercredi 26 mars 2020 j’ai été obligé de payer les deux millions pour faire sortir mon papa de prison », a-t-il conclu.

Interpelé sur cette affaire, un responsable de cette CMIS a indiqué qu’il n’est pas informé. « Je ne connais pas cette histoire. Ce jour-là, j’étais sur le terrain. Et on a déféré tous ceux qui ont été arrêtés à la DPJ », a-t-il dit.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023