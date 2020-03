Législatives à Dinguiraye : Vers un plébiscite triomphant de Tibou Kamara

Il a accompli son droit civique à dinguiraye, plus précisément à tinkisso, un district situé à environ de 12 km de la ville sainte. D’où, de longues files d’électeurs qui attendaient durant des heures comme à l’image des deux grands centres de vote dans la commune urbaine.

Visiblement très satisfait du climat de paix qui a caractérisé ce jour de vote et de l’engouement des citoyens à aller accomplir leur droit civique, contrairement à plusieurs endroits du pays qui soufflent le chaud et le froid comme tenu de la volonté des uns de voter à tout prix et celle des autres à empêcher par tous les moyens légaux ou non ; le candidat Tibou Kamara n’a pas manqué de saluer ce sursaut de conscience et de dépassement émotionnel à travers la présence massive des électeurs devant tous les centres de vote qui se sont mobilisés dans l’ordre et la discipline républicaine en allant soit pour mettre sa confiance sur un candidat et lui confier son destin ou pour sanctionner et mettre un bulletin blanc pour exprimer sa colère.

« La cause qui nous est commune et qui nous est chère à chacun et à tous, c’est le progrès de la Guinée, le développement et la paix de notre pays. Finalement, chacun à compris qu’on peut exercer ses droits et ses libertés dans le cadre de la démocratie ‘’, a-t-il déclaré au sortir de son bureau vote avec le sourire aux lèvres et l’espoir de ratisser large, sans violence, ni confrontation, même s'il faut regretter des incidents parfois, très marginaux, véritable baroud d'honneur de ceux qui avaient érigé Dinguiraye en leur bastion imprenable.

Or, en politique, tout peut basculer, comme le montrera le résultat de Dinguiraye, où, désormais on sait qui compte et ne compte pas auprès des populations, au-delà des joutes politiques habituelles.

En attendant de connaitre le taux de participation officiel, le candidat Tibou Kamara du RPG-Arc-En-Ciel peut se frotter les mains pour avoir réussi non seulement à gagner la confiance des électeurs avec ce vote qui peut bien entendu être qu’un plébiscite au regard des dépouillements effectués dans la soirée du double scrutin et du fait que malgré le cataclysme annoncé, rien de grave n’a été signalé.

Le vote s’est déroulé dans de bonnes conditions avec une manifestation d’intérêt affichée chez plusieurs votants pour à la fois, renouveler leur parlement frappé par la péremption et du sort de leur pays et du destin de tous pour une Guinée meilleure.

Mamadou Saïdou Barry, Cellule de communication du candidat