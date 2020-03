Guinée : début du vote pour le scrutin législatif et référendaire…

CONAKRY- L’heure est enfin arrivée. En Guinée, ce dimanche 22 mars 2020 est un jour de vote. Un scrutin très controversé qui se déroule par endroit dans la capitale Conakry et dans certaines villes de l’intérieur du pays.

Il est 8h30 à Conakry ! Certains électeurs commencent à rallier les bureaux de vote pour le scrutin législatif et référendaire.

Dans certains endroits de la capitale., le vote législatif et référendaire, hautement controversé a commencé.

Au quartier Yimbaya 1 dans la commune de Matoto, les électeurs affluent progressivement à l'école Titi3 où 29 bureaux de vote sont installés.

Les entrées sont filtrées par les agents de l'unité spéciale de sécurisation des élections, fortement déployées. On voit au moins un agent devant chaque bureau de vote. Dans ce lieu de vote, les électeurs font la queue devant leur bureau de vote. Chacun attendant son tour. Pour le moment, il n’y a pas d'incident.

Boubacar 1 Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 12