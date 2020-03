Manifestations du FNDC : Nos premiers constats à Conakry…

CONAKRY-Pour s’opposer au double scrutin législatif et référendaire prévu ce dimanche 22 mars, le Front National pour la Défense de la Constitution appelle les guinéens à une mobilisation historique à partir de ce samedi 21 mars 2020, sur toute l’étendue du territoire. Nos constats à Conakry.

A Conakry ce matin, les activités sont fortement paralysées. Les commerces et le transport sont les secteurs les plus affectés. Sur l’axe Kipé-Taouyah- Centre émetteur-Bambéto, les boutiques et magasins sont fermés, la circulation quasi inexistante.

Vers Sonfonia, un constat similaire se dégage. Les grands magasins fermés mais les étalagistes sont sur place au marché et vaquent à leurs occupations. Au rond-point de la T7, les taxis se font désirer alors d’ordinaire cet endroit grouille de monde.

Pour l’heure, aucun incident majeur n’a été signalé dans ces endroits. Par contre à Wanindara, où plusieurs conteneurs ont été incendiés hier nuit, la tension est montée d'un cran entre des policiers et des manifestants.

Plusieurs quartiers de la Capitale ainsi que le centre-ville Kaloum sont militarisés depuis hier, après les coups de feu survenus au camp Alpha Yaya Diallo, ayant fait un mort. La sécurité a été renforcée dans plusieurs lieux stratégiques de la capitale.

A Conakry, les citoyens retiennent leur souffle, à la veille d’une élection à haut risque, ignorée par la communauté internationale qui s’est abstenue d’envoyer des observateurs.

Nous y reviendrons !

La Rédaction