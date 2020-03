Tirs au camp Alpha Yaya: le ministère de la Défense parle d’"individus non identifiés"

CONAKRY-Le ministère de la Défense a réagi suite aux tirs entendus ce matin à l’intérieur du camp Alpha Yaya Diallo.

A propos merci de lire ce COMMUNIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE qui est parvenu à notre rédaction.

Dans la matinée du vendredi 20 mars 2020 aux environs de 9H, des individus non identifiés ont effectué des tirs sporadiques au sein du Bataillon Spécial de Conakry (BSC), Camp Alpha Yaya Diallo. Des dispositifs préalablement mis en place ont permis de réagir aux premiers tirs, de sécuriser l’enceinte du camp et ses environs.

Les Forces de défense déployées sur les lieux ont procédé à l’arrestation de deux parmi eux. La situation est sous contrôle et des enquêtes sont ouvertes. Le Ministre d’Etat Chargé des Affaires Présidentielles, Ministre de la Défense Nationale, rassure l’opinion nationale et internationale que les Forces de défense et de sécurité sont au service de la Nation.

A cet effet, elles entendent poursuivre leur mission régalienne et restent républicaines, apolitiques, soumises à l’autorité civile légalement établie.

Conakry, le 20 mars 2020

Le Ministre d’Etat Docteur Mohamed DIANE