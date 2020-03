Guinée : rencontre décisive au Palais Sékoutoureya à la veille du double scrutin…

CONAKRY- Une réunion décisive se tient en ce moment même (12h GMT) au Palais Sékoutoureya à Conakry. Le Président Alpha Condé s’entretient avec plusieurs ambassadeurs accrédités en Guinée, à moins de 48h du double scrutin législatif et référendaire, a appris Africaguinee.com.

Selon nos informations, l’information dure depuis plus d’une heure. Une source proche du Palais Sékoutoureya a confié à un journaliste de notre rédaction que cet entretien porte sur la situation sociopolitique qui prévaut en Guinée. Il s’agit notamment de la question du double scrutin législatif et référendaire et de la pandémie de la maladie du Covid-19.

