Coronavirus en Guinée : 723 contacts recensés par l’ANSS…

CONAKRY- L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire a fait le point sur la situation des personnes atteintes du COVID-19 dans le pays. A ce jour, la Guinée ne compte que deux cas confirmés dont un déclaré guéri. Parmi les contacts, les autorités ont recensé environs 723 contacts dont 227 qui sont sortis de la surveillance.

L’annonce a été faite ce vendredi 20 mars 2020 par le Directeur de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) lors d’une conférence de presse organisée à cet effet. Selon Dr Sakoba Keïta, la patiente belge déclarée guérie pourrait sortir du Centre de Traitement Epidémiologique de Nongo dans la soirée de ce vendredi 20 mars 2020.

« A ce jour, nous n’avons que deux cas confirmés dont la première qui a eu déjà un test de contrôle négatif. Nous attendons incessamment le résultat du deuxième test qui fera aussi l’objet d’une communication. Si nos espoirs sont tenus, nous pensons qu’elle pourra sortir de notre CETPI la soirée d’aujourd’hui. Par contre, le deuxième cas doit subir un test de contrôle après avoir accompli sa semaine d’hospitalisation. (…) Par rapport à ses contacts, nous avons eu cinq contacts qui ont été prélevés et dont nous allons avoir les résultats dans la soirée. Pour le moment, il n’y a pas eu de suspect qui a été détecté parmi ses contacts », a annoncé Dr Sakoba Keïta.

Des mesures supplémentaires ont été prises par les autorités sanitaires guinéennes pour limiter la propagation du Coronavirus dans le pays. Parmi ces mesures, il y a la confiscation de tous les passeports de voyageurs dès leur descente de l’avion à l’aéroport de Gbéssia à Conakry.

« A ce jour, nous avons environs 723 contacts qui ont été recensés depuis l’annonce de cette épidémie dont 227 qui sont sortis du suivi. Il y a un peu plus de 400 qui restent à suivre. Nous avons pris des dispositions au niveau des communes de Conakry, on a recruté du personnel pour le suivi de ces 400 et quelques contacts que nous avons. Une autre mesure de renforcement, nous avons saisi tous les passeports des voyageurs rentrant en Guinée durant les dernières 48h. Pour leur remettre les passeports, il faudra le certificat signé par les directions communales de la santé de Conakry qui ont des agents de suivi.

Il faut les 14 prises de température pour que nous puissions délivrer le certificat afin d’autoriser la police de remettre le passeport à l’intéressé. Pour le moment on n’a pas fait de discrimination, quel que soit ta provenance, nous allons faire la saisie systématique de tout le monde et mettre tout le monde dans le suivi des contacts. Parce qu’on ne veut pas prendre des risques. En ce qui concerne le regroupement dans les lieux publics, notre souhait est que tout regroupement ne dépasse pas 50 personnes », a ajouté le Directeur de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS).

« Les 97 contacts venus de l’extérieur ne sont pas autorisés à quitter la ville de Conakry, on a leurs passeports, quiconque quittera la ville de Conakry on serait obligé de mettre à profit les services de sécurité pour le respect de nos consignes de sécurités sanitaires. Ça y va de la vie collective, nous ne voulons pas que cette fois-ci que l’épidémie sorte de Conakry pour l’intérieur du pays. Nous invitons les parents de ces contacts de respecter les 14 jours de confinement », a lancé Dr Sakoba Keïta.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023