Conakry : des tirs entendus vers le camp Alpha Yaya Diallo…

CONAKRY-Des tirs de sommations sont entendus aux abords du camp Alpha Yaya Diallo, la plus grande garnison militaire du pays, a appris Africaguinee.com auprès de citoyens voisins du camp.

Ces tirs ont commencé ce matin, mais nous n’avons pas encore plus de détails sur leur origine.

« Je suis au niveau des rails comme ça. Mais depuis 9h pile on entend des tirs de sommation. On dirait que c’est à l’intérieur du camp », a confié un citoyen qui habite non loin du camp.

Il faut cependant dire que ces interviennent à la veille d’un scrutin controversé en Guinée. Le président Alpha Condé a augmenté le solde de la grande muette à hauteur de 20% pour dit-on améliorer les conditions de vie et de travail des miliaires.

La psychose commence à gagner certains citoyens qui ont fui lorsque les tirs ont commencé, apprend-on. Les entrées du Camp auraient même été fermées.

Nous y reviendrons!

Africaguinee.com