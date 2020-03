Menace sur le double scrutin du 22 mars: la mise en garde du Général Baldé...

CONAKRY-En prélude à la tenue du double scrutin controversé du 22 mars 2020, le Général brahima Baldé, commandant de l’Unité Spéciale de Sécurisation des Elections a mis en garde les fauteurs de troubles.

Assurant que toutes les dispositions ont été prises pour assurer les opérations de vote (…) avant, pendant et après les élections du dimanche 22 mars 2020, le haut commandant de la gendarmerie a lancé un avertissement.

« L’exercice du droit de vote ne doit en aucun cas affecter l’ordre public ou provoquer des dommages sur les biens publics et privés. Les actes d’incivilité et de trouble à l’ordre public ainsi que toute atteinte au droit de vote des citoyens seront sanctionnés conformément aux dispositions du code électoral et du code pénal en vigueur dans notre pays », a averti le général Baldé.

Le jour du scrutin, la circulation urbaine et interurbaine sera interrompue de 6H à 00 h sur l’ensemble du territoire exceptés les usagers munis des laissez-passer, a précisé le commandant de l’Ussel.

Cette mise en garde du Général Baldé intervient alors que le FNDC appelle à une mobilisation historique les 21 et 22 mars pour empêcher les élections.

A suivre…

Africaguinee.com