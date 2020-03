Sidya s’adresse aux jeunes guinéens: "Battez-vous contre ces sangsues …"

CONAKRY- C’est un Sidya Touré ‘’exaspéré’’ qui s’est adressé à la jeunesse de son pays ! L’ancien Haut représentant du président Alpha Condé exhorte les jeunes guinéens à se battre contre les « prédateurs économiques qui se sont reconvertis en hommes politiques ».

"Nous n'avons plus à faire à des hommes politiques. C'est une mafia de l'argent, installée sur les mines de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le combat, c'est pour maintenir l'argent. Ce n'est pas un problème démocratique, ce n'est pas un problème de développement. Regardez la Guinée’’, a lancé le leader de l’Union des Forces Républicaines (UFR).

Pour l’ancien premier ministre, le combat du pouvoir dirigé par Alpha Condé et ses acolytes n’est pas fait pour permettre aux guinéens d’avoir de meilleures conditions de vie. Mais plutôt, leur combat est mené pour conserver l'argent qui appartient à la jeunesse de la Guinée.

‘’ Le FNDC c'est vous. C'est de vous qu'il s'agit. C'est votre avenir. Nous, on a fait un peu. Mais vous, il y'a tout à faire et vous avez des sangsues qui se sont installées là-dessus et qui, assis sur les recettes du pays vous délivrent des messages politiques qui n'ont aucun sens. Levez- vous. Battez-vous contre cela! Battez-vous pour défendre vos intérêts. Battez-vous. C'est la raison des manifestations que nous appelons à partir du 21 Mars 2020’’ s’est exclamé l’opposant, avant de rappeler à qui veut l’entendre qu’il faudra s’opposer définitivement à cette constitution et d’empêcher le déroulement des élections prévues par les autorités le dimanche 22 mars 2020.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13