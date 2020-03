Guinée : onze centrales syndicales annoncent une grève générale à partir de ce jeudi…

CONAKRY- La situation pourrait se compliquer davantage en Guinée. En plus des tumultes politiques, une grave crise sociale menace le pays dirigé par le Président Alpha Condé.

Onze centrales syndicales ont annoncé ce mardi 17 mars 2020 une grève générale à partir de ce jeudi 19 mars 2020, a appris Africaguinee.com.

Plusieurs secteurs pourraient être impactés par cette grève. Les banques, les transports et même le secteur de la téléphonie sont concernés par ce débrayage qui est annoncé à partir de ce jeudi.

« Nous sommes au regret de constater, qu’en dépit de notre volonté manifeste d’œuvrer pour une solution pacifique de sortie de crise de l’école guinéenne, le manque de volonté du Gouvernement dans la gestion de cette crise », ont dénoncé ces onze centrales syndicales dans une lettre adressée au Ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi.

L’USTG, l’UNTG et les autres centrales que compose ce collectif annoncent également que « malgré nos différents courriers, les multiples contacts et le protocole d’accord du 10 janvier 2019, dans le souci d’aplanir nos différends ; nous sommes tenus à faire valoir nos droits légaux et légitimes pour faire aboutir nos revendications ».

Le Gouvernement guinéen n’a pas encore réagi suite à cette annonce de grève.

Africaguinee.com