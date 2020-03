Bouréma Condé monte au créneau :"On ne permettra à aucun fauteur de trouble…"

CONAKRY- C’est désormais officiellement acté ! Malgré la vive controverse dans le pays, les guinéens se rendront aux urnes le 22 mars 2020 pour exprimer leurs choix sur les élections législatives et référendaires. L’annonce a été faite ce mercredi 18 mars 2020 par le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Dans une déclaration caustique faite aujourd’hui, le Général Bouréma a mis en garde les fauteurs de troubles. Merci de lire ci-dessous les points saillants de ladite déclaration dont Africaguinee.com a pu consulter.

« Le 22 mars 2020, c’est désormais acté, nous nous rendrons aux urnes pour exprimer nos choix sur les élections législatives et référendaires. Chacun de nous a besoin de la paix. En cette veillée électorale, que n’entend-on pas comme menace contre des citoyens dont le seul crime serait de s’acquitter d’un droit constitutionnellement à eux reconnu ? Celui de voter comme celui de boycotter l’est aussi tout autant. Se rend-on compte que ces menaces de privation de liberté et de droit ont été rendues possibles par volonté du Président de la république de préserver la paix comme du temps de sa longue expérience d’opposant historique ? Ceux qui y voient une quelconque faiblesse devraient se raviser et se rendre à l’évidence que la violence est loin d’être un raccourci pour accéder au pouvoir.

Après des mois de marches, de manifestations, après avoir expédié tous les membres du gouvernement à la Cour Pénale Internationale, qu’on en vienne aujourd’hui à demander aux forces de défense et de sécurité de se joindre aux manifestants, est finalement un aveuglement politique et un dédain manifeste de la haute valeur de ces braves forces républicaines (…).

Que l’on s’entende bien sur les termes : boycotter une élection, la Guinée en a connu assez par le passé. Empêcher la tenue d’une élection que l’on a boycottée, la Guinée n’en a jamais encore enregistrée et n’en enregistrera jamais. Cette démarche s’inscrivant contre la volonté du peuple, le gouvernement guinéen dans la plénitude de jouissance de ses prérogatives met fermement en garde ceux et celles de nos concitoyens qui, non satisfaits d’avoir incendié des marchés, des infrastructures administratives et des matériels électoraux par endroits dans le pays, annoncent par des propos à la limite de la décence et du tolérable, le pire pour la Guinée et les guinéens.

Chers compatriotes, le dimanche 22 mars 2020 vous vous rendrez dans la sérénité dans vos bureaux de vote. L’Unité de sécurisation spéciale des élections (USSEL) assure et rassure qu’elle s’acquittera strictement avec les moyens conventionnels dont elle est dotée (…) qu’elle ne permettra à aucun fauteur de trouble de piétiner les droits des citoyens désireux de s’exprimer ce jour là leur choix.

Ce message est un appel à la retenue qui est une grande école de sagesse (…) le 22 mars 2020 le gouvernement guinéen conformément à l’article 23 de la Constitution veillera à ce que chaque guinéen jouisse des droits que celui-ci lui confère ».

Une synthèse de Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 112