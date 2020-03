Guinée: le FNDC appelle à une "mobilisation historique" les 21 et 22 mars...

CONAKRY-Déterminé à empêcher le double scrutin législatif et référendaire, le Front national pour la Défense de la Constitution a appelé les guinéens à une "mobilisation historique" les 21 et 22 mars.

Cette mobilisation a pour objectif d' "empêcher" le "coup d'Etat Constitutionnel" visant à octroyer selon le FNDC, un "troisième mandat" au président Alpha Condé.

« Toutes les antennes du FNDC, en Guinée et à l’étranger, sont appelées à s’opposer à toute activité liée à la mascarade électorale en cours dans les secteurs, districts, quartiers et communes du pays par des actions vigoureuses, conformément au devoir de résistance à l’oppression consacré par l’article 21 de la Constitution guinéenne », a lancé M. Sanoh.

Ladite mobilisation constitue une phase décisive contre le coup d'Etat Constitutionnel, ont précisé les opposants qui appellent également à l'ensemble des guinéens à s'opposer aux élections qualifiées de mascarade.

« Cette mobilisation des 21 et 22 mars constitue une phase décisive de notre lutte contre le coup d’Etat constitutionnel dont le succès permettra non seulement d’honorer la mémoire des 42 victimes de la répression sanglante de nos manifestations ; mais aussi d’obtenir la libération des personnes arbitrairement détenues et de récompenser le sacrifice consenti par l’ensemble du peuple de Guinée », a indiqué Abdourahmane Sanoh le coordinateur national du FNDC.

Africaguinee.com