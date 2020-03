Avis à Manifestation d’Intérêt pour l’audit financier et comptable du Projet d’assistance à la mise en œuvre du PNDES exercices 2019 et 2020

République de Guinée

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP)

PROJET D’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE

DU PNDES 2016- 2020

Protocole de Don FAD n° 5900155014301

N° du Projet : P-GN-K F0-005

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR L’AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROJET D’ASSISTANCE A LA MISE EN ŒUVRE DU PNDES EXERCICES 2019 ET 2020

1- CONTEXTE DE LA MISSION

Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un Don du Fonds Africain de Développement (FAD) pour contribuer au financement du Projet d’Assistance Technique pour la mise en œuvre du PNDES 2016- 2020, et se propose d'utiliser une partie de ce don pour financer le coût du contrat d’audit des comptes du projet pour les exercices 2019 et 2020.

2- OBJECTIF DE L’AUDIT DU PROJET

L’objectif de l’audit financier et comptable est d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du Projet d’Assistance Technique pour la mise en œuvre du PNDES à la fin de chaque exercice fiscal et de s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées conformément aux règles et procédures régissant les projets de la BAD.

L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) au Ministère du Plan et du Développement Economique invite les cabinets à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent démontrer à travers les documentations, les références de prestations similaires, l’expérience dans des missions similaires, la disponibilité d’un personnel qualifié, etc, qu’ils sont qualifiés pour lesdites prestations.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes à la politique et au manuel opérationnel du cadre de passation de marchés du Groupe de la Banque Africaine de Développement, édition d’octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org

Les cabinets intéressés peuvent obtenir des termes de références et des informations complémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08h30 à 16H00 (heure locale) par email à l’adresse : sowboubacarsadio@yahoo.fr ou au téléphone 00224 628 27 16 77.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 1er Avril 2020 à 12 heures 30 GMT et porter expressément la mention « AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DU PROJET D’ASSISTANCE A LA MISE EN ŒUVRE DU PNDES EXERCICES 2019 ET 2020 »

A Monsieur le Coordonnateur de l’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP)

Etage/Numéro de bureau : 7ème étage, Immeuble « Air France » ex Fria Base, Quartier Almamya, Commune de Kaloum / Ville : Conakry /Pays : République de Guinée

Date et heure limites de remise des Manifestations d’intérêt : le 1er avril 2020 à 12h 30 GMT