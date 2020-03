Promo TOTAL Excellium : Total Guinée procède au tirage au sort des gagnants…

CONAKRY- Lancé le 25 novembre 2019, le tirage au sort de la promo TOTAL Excellium a eu lieu ce mercredi 11 mars 2020, à la Station-TOTAL sise à Bellevue. L’évènement a réuni les responsables de Total-Guinée, des collaborateurs de la compagnie, ainsi qu’un huissier de justice et un représentant de la LONAGUI. Cette opération de charme lancée par le géant des hydrocarbures, après une année du lancement du produit TOTAL Excellium, a pour but de récompenser tous les clients de Total-Guinée. Elle a eu lieu à Conakry de fin novembre à fin janvier.

Au terme de ce tirage au sort, trois clients dont deux femmes ont été appelés pour recevoir 160 litres de carburant par mois pendant 12 mois soit 1920L pour toute l’année. Selon Nicolas LISIECKI, Directeur Général de cette compagnie, la première des choses que Total-Guinée doit à ses clients, est de leur offrir des services et des produits de qualité.

‘’Nous commercialisons un produit innovant qui apporte une vraie valeur ajoutée aux clients : un carburant essence ou gasoil qui nettoie le moteur, réduit sa consommation et accroit sa longévité. Depuis 58 ans de présence de TOTAL en Guinée, notre engagement est non seulement de continuer à réaliser de nouvelles stations, toujours plus belles, mais aussi de commercialiser des produits et de nouveaux services innovants. On ne peut pas se contenter de faire cela et de ne pas en parler. Donc nous communiquons sur le sujet et avons invité, dans le cadre de cette opération, tous les consommateurs à s’approvisionner en carburants TOTAL Excellium. Et donc c’est ce que nous avons fait : une remise de cadeaux automatique pour tous les clients qui ont fait le plein pendant les deux mois de l’opération et la promesse d’un tirage au sort. Pour tous les participants, ce tirage au sort est organisé pour faire gagner un an de carburant’’ a expliqué le patron de Total-Guinée.

Aux dires du Directeur Général de Total-Guinée, 6093 personnes étaient éligibles au tirage. 03 personnes ont gagné un an de carburant chez Total et vont pouvoir faire le plein à hauteur de 160 litres par mois pendant 12 mois, ce gratuitement !

Dans ses explications, Cyrille ROBERT, Directeur du Réseau à Total-Guinée a rappelé le processus de cette promo.

‘’Cette opération consistait à mettre en avant notre produit TOTAL Excellium. Nous l’avons initiée pour récompenser l’ensemble de nos clients. Très souvent nos clients nous demandent ce que nous allons faire pour eux, les clients les plus fidèles ? On a décidé alors, pour eux et les gens qui se carburaient, d’un cadeau et d’une participation à un tirage au sort pour offrir une année de carburant pour TROIS clients qui se verraient être tirés au sort’’ a expliqué le Directeur du Réseau à Total-Guinée.

Pour participer à ce tirage, il fallait que le client fasse le plein de carburant de 30L ou plus et ainsi recevoir une carte à gratter et un cadeau puis s’inscrire pour participer au tirage au sort.

‘’ Sur cette carte se trouvait le lien pour s’inscrire sur un site internet et y laisser ses coordonnées pour participer à ce tirage au sort qui a eu lieu aujourd’hui. Il y a eu 6093 clients qui ont pu participer à ce tirage au sort. Vous avez vu la réaction des gagnants qui sont très heureux à l’issu de ce tirage. Nos impressions sont bonnes puisque c’est fait dans la clarté et nos clients sont contents et de l’opération et du produit’’ a indiqué Cyrille ROBERT, Directeur du Réseau à Total-Guinée.

