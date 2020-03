Louise Mushikiwabo: "J’espère que la Guinée ne va pas se fâcher avec tout le monde…"

PARIS-Alors que les guinéens sont appelés aux urnes le 22 mars prochain, la Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) s’est exprimée ce samedi 14 mars 2020 sur la brouille qui existe entre son Institution et les autorités guinéennes, autour du fichier électoral controversé.

Invitée de l’émission « Internationale » sur TV5 monde, Louise Mushikiwabo n’a pas fait dans la langue de bois sur cette question. La secrétaire Générale de l’OIF s’est réjouie du fait que les experts électoraux de la Cédeao soient arrivés aux mêmes conclusions que celles de son institution. Elle dit espérer que la Guinée ne se fâchera pas avec tout le monde.

« Nous avions été invités après avoir tiré les conclusions sur un aspect très problématique puisqu’il touche un nombre d’électeurs. Nous avions été invités à revenir travailler sur ce fichier et puis nous avons été désinvités, mais heureusement la CEDEAO a été invité avec ses experts. Et très heureusement, les experts de la CEDEAO sont tombés sur les mêmes conclusions que l’OIF. J’espère que la Guinée ne va pas se fâcher avec tout le monde », a déclaré madame Louise Mushikiwabo.

La secrétaire générale de l’OIF suit de près les situations politiques sur le contient où de nombreux rendez-vous électoraux majeurs sont attendus. Alors que le torchon brûle entre l’OIF et les autorités guinéennes, Louise Mushikiwabo souligne qu’elle travaille en étroite collaboration avec la Commission de l’Union Africaine et le président en exercice de la CEDEAO, le nigérien Mahamadou Issoufou, par ailleurs opposé au troisième mandat.

« Nous avons plusieurs saisons électorales cette année sur le contient africain, je suis en contact avec les Chefs de l’Union Africaine et de la CEDEAO. Nous avons échangé plusieurs fois au téléphone avec le président de la Commission de l’Union Africaine et le président en exercice de la Cedeao, le président Issoufou », a-t-elle révélé.

En Côte d’Ivoire Alassane Ouattara a renoncé à se présenter pour un troisième mandat lors de la présidentielle du 31 octobre. Une décision saluée dans son pays et applaudie par la France et les Etats-Unis. L’annonce de Ouattara aura-t-il valeur d’exemple sur le continent ? La secrétaire générale de l’OIF pense que « OUI », mais prévient-elle chaque pays a son parcours et sa situation.

« Ça peut avoir valeur d’exemple, mais chaque pays a son parcours, sa situation. Il y a des expériences qui peuvent être exportées, adaptées aux situations des pays. L’Afrique est un vaste continent, donc ce qui se passe sur le plan politique peut aider d’autres situations dans d’autres pays (…).

Il n’y a pas de deal

Il est très important surtout venant de l’occident et de la presse occidentale par rapport à l’Afrique, de toujours penser qu’il y a des populations africaines. Il n’y a pas de deal entre l’occident et les Chefs d’Etat africains. Les Chefs d’Etat Africains doivent répondre aux attentes et aux besoins de leurs populations. C’est le plus important. Je vois ici en occident pour y avoir vécu longtemps que parfois on a des formules déjà faites sur des pays africains. Ça ne se passe pas comme ça, et ça ne devrait pas se passer comme ça.

J’ai parlé avec Alpha Condé

Donc, c’est aux guinéens, nous-mêmes l’OIF nous étions très impliqués sur un dossier à caractère technique mais très sensible. Nous avons travaillé sur les fichiers électoraux, nous avons une mission d’assistance. Nous avons terminé notre travail et présenté un rapport avec des recommandations. Personnellement j’ai parlé au Chef d’Etat guinéen, à travers mes représentants aussi, nous avons interagi avec la commission électorale », a-t-il indiqué, tandis que les guinéens sont appelés aux urnes le 22 mars 20, dans un climat politique tendu, pour un double scrutin très controversé : référendum et législatives.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112