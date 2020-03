Covid19 en Guinée: "Tout fidèle enrhumé doit se retenir de venir à la mosquée pour la prière collective…"

CONAKRY-Pour éviter la propagation du Coronavirus, le directeur général de l’agence nationale de sécurité sanitaire, vient de donner un conseil. Dr Sakoba Keita a interpellé ce samedi 14 mars 2020 les leaders religieux. Le médecin demande à tout fidèle enrhumé de s’abstenir de partir à la mosquée pour la prière collective.

« Quand on va à la mosquée, il y a parfois des fidèles enrhumés qui toussent dans la figure des gens. Il faut que les imams fassent attention. Il y a un dispositif mis en place. Tout fidèle qui est enrhumé doit se retenir de venir à la mosquée pour la prière collective », a lancé le Directeur Général de l’ANSS.

Si Dr Sakoba Keita fait une telle demande aux fidèles, eh bien c’est parce qu’il a été mis au courant d’un fâcheux précédent. Un fidèle chrétien a contaminé 12 de ses coreligionnaires à l’église à Nice (France ) rien qu’en éternuant.

« J’ai des informations que le cas de Nice a commencé à partir d’une église. Ce jour le gars a toussé et contaminé 12 personnes. Aujourd’hui, Nice est l’un des foyers actifs du virus en France. Quand on est enrhumé, on doit faire sa prière individuelle à la maison et s’isoler des autres membres de la famille pour éviter toute contamination. Les imams, comme on a fait avec Ebola nous voulons que les 12.500 mosquées du pays puissent mettre le dispositif de lavage des mains au abord des mosquées », a appelé Dr. Sakoba Keita.

A suivre…

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (00224) 655 31 11 14