Covid 19 en Guinée : Dr Sakoba Keita dit tout…

CONAKRY- Le directeur général de l’agence nationale de sécurité sanitaire a apporté des précisions sur la situation des personnes contacts du premier cas confirmé de coronavirus en Guinée. Au cours d’une conférence de presse, Dr Sakoba Keita a déclaré ce samedi 14 mars 2020 que les quatre enfants de la patiente du Covid19 et ses employés sont sous examen sanitaire.

« A date, nous avons un cas confirmé. Avant il y avait eu quatre cas douteux qu’on avait traité et qui ont été testés négatifs. Nous avons autour de 228 contacts qui ont été identifiés avant l’annonce de l’épidémie de coronavirus en Guinée où nous avons sorti la moitié. L’autre moitié est en cours de suivi. Par rapport au cas présent, des investigations sont en cours pour identifier de nouveaux contacts. Les chiffres que je vous donne c’est jusqu’hier. Nous pensons qu’au courant de la journée d’aujourd’hui avec l’identification des contacts qu’on va examiner, il est très probable que nous ayons des cas suspects ou cas douteux », a annoncé Dr. Sakoba Keita.

Pour le cas confirmé, elle a voyagé avec la compagnie de son pays (Brussel Air Lines, ndlr) pour arriver en Guinée, explique Dr. Keita, qui précise qu’elle a quatre enfants avec des employés. « Au moment où je vous parle, on est en train d’examiner ses enfants pour savoir s’ils sont déjà infectés ou pas. D’ici la fin de la journée, on aura ces résultats », a indiqué Dr Sakoba Keita.

Le DG de l’ANSS a affirmé que des mesures draconiennes seront prises au sein de l’école où les enfants de la belge infectée par cette maladie étudient, au cas où ils sont testés positifs.

« Probablement, l’école que ses enfants fréquentent, son sort va se déterminer par rapport aux résultats des examens. S’il y a des problèmes, on va pratiquer la mesure draconienne en vigueur dans tous les pays du monde. S’il y a un cas dans une école, c’est sûr qu’on va la fermer pendant 14 jours réglementaires. Ce, pour qu’on puisse identifier les contacts et suivre les enfants à domicile», a déclaré Dr Sakoba.

Pour éviter la propagation du virus en Guinée, le premier responsable de l’ANSS a annoncé des investigations sur toutes les personnes contacts du domicile et du lieu de travail du cas positif qui est en service à l’Union Européenne.

« Les médecins sont en train d’investiguer autour de ses contacts à domicile et au niveau du bureau. On est en train de le faire avec leurs médecins traitants. Tout cela a été négocié hier. On a tout coordonné avec l’Union Européenne qui a coopéré pour respecter les directives de notre pays. On vous donnera les informations. Après c’est possible qu’on ait un communiqué relatif au résultat des examens et des nombres de contacts », a indiqué Dr Sakoba Keita qui a affirmé que la malade s’est présentée volontairement devant une structure sanitaire.

Par ailleurs, Dr Sakoba Keita a souligné que les tests sont en cours sur le cas suspect en provenance de Siguiri qui est d’origine philippin. Ce dernier est arrivé en Guinée le 26 février dernier. Il travaille à la SAG de Siguiri, une préfecture située à plus de 700 kilomètres dans la partie septentrionale de la Guinée.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (00224) 655 31 11 14