Mamou: Il poignarde mortellement sa mère lors d'une dispute...

MAMOU-Un fou a poignardé mortellement sa mère à Tamagaly, une localité située dans la préfecture de Mamou.

L’acte s’est produit dans la nuit du mercredi au jeudi 12 mars 2020 à Tamagaly centre dans la sous-préfecture de Konkouré.

Ibrahima Diallo âgé de 28 ans a blessé sa mère au niveau du nez à l’aide d’un couteau. Il serait un déréglé mental. La victime Fatoumata Bah âgée d’une cinquantaine d’année a rendu l’âme sur la route de l’hôpital régional de Mamou.

Interrogé, le maire de la commune rurale de Konkouré, Thierno Souleymane N’Diaye a expliqué les circonstances dans lesquelles le drame s’est produit.

«C’est avant-hier nuit qu’il s’est mis au prise avec sa mère. C’est un fou qui parfois sort sans habits. Donc c’est pendant cette nuit, qu’il a poignardé sa mère au niveau du nez. Nous on croyait que ce n’était pas grave. Du coup, elle a saigné toute la nuit. Le matin, ils ont tenté de l’évacuer vers l’hôpital. En cours de route elle a trouvé la mort. Ils ont retourné au village et m’ont informé de la nouvelle. J’ai informé les autorités et les gendarmes de la brigade de recherche. Le fou avait été mis à la disposition des services de sécurité. Nous on a procédé à l’enterrement de la vieille et nous entamons des campagnes de sensibilisation à l’endroit des familles ayant chez elles des déréglés mentaux », a expliqué le maire de Konkouré.

Il faut noter que la ville de Mamou regorge de nombreux fous qui déambulent comme ça dans la nature. Aucun dispositif de prise en charge n’est mis en place.

Habib Samaké

Correspondant régional

D’Africaguinee.com à Mamou