Fichier électoral: réactions "tranchantes" de Cellou, Sidya et Bah Oury…

CONAKRY-La réaction de l’opposition ne s’est pas fait attendre suite à la publication du rapport des experts électoraux de la CEDEAO sur le fichier électoral guinéen.

Tirant à boulets rouges sur le fichier électoral Sidya Touré, Cellou Dalein Diallo, Bah Oury ont indiqué que le rapport de la CEDEAO vient confirmer tous les soupçons. Pour eux, ce fichier corrompu ne peut pas servir de base pour la tenue d’une élection.

« Le rapport de la CEDEAO, bien que non exhaustif dans son diagnostic et dans ses recommandations, montre néanmoins que nous avons eu raison d’exiger la reprise de ce Fichier. En effet, aucun scrutin organisé sur cette base ne saurait être juste et crédible », a réagi Cellou Dalein Diallo.

Dans sa réaction Sidya Touré observe que la CENI a enregistré 11.590.000 électeurs soit 100%des guinéens (hors étrangers) hors doublons. « On passe de 8.330.000 à 7.764.000 électeurs. Ce matin on fera disparaître les 2.500.000 fictifs de L’OIF, on aura un fichier ‘’propre’’ de 5.264.000 votants, mais Où et ON SE MOQUE DE QUI? », martèle le leader de l’UFR.

Pour Bah Oury, ce fichier sciemment corrompu ne peut plus servir de base de travail. « La mission d'audit de la CEDEAO du fichier électoral guinéen a confirmé le rapport de l'OIF. Avec 2.430.000 d'électeurs litigieux, sans compter ceux de l'étranger qui n'ont pas été recensés, ce fichier a été sciemment corrompu et ne doit plus être une base de travail », tranche cet autre opposant.

A suivre…

Africaguinee.com