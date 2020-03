Crise politique en Guinée : ce que préconise le Conseiller Politique de l’Ambassade des Etats-Unis à Conakry…

CONAKRY- Le Conseiller Politique et Économique de l’Ambassade des Etats-Unis à Conakry a eu un entretien ce jeudi 12 mars 2020 avec un certain nombre de journalistes dont le Directeur de Publication d’Africaguinee.com.

Au cours de cet entretien qui a duré 1h30mn environ, Kevin Kabumoto a abordé plusieurs sujets dont la crise politique que traverse la Guinée. Le diplomate américain en poste à Conakry a rappelé la position de son pays à travers les déclarations faites par le Département d’Etat. M. Kabumoto a appelé les différents acteurs à un dialogue pour sortir de la crise politique actuelle.

« Nous sommes des partenaires de la Guinée depuis 1958. Nous soutenons la démocratie et les droits de l’Homme pour tout le monde. Nous soutenons aussi le dialogue pacifique, la non violence. C’est important », a déclaré le Conseiller Politique et Économique de l’Ambassade des Etats-Unis en Guinée.

En Guinée, les violences politiques ont fait plusieurs dizaines de morts ces dernières années. Les autorités peinent encore à identifier les auteurs de ces crimes malgré la saisine de la justice par certains parents de victimes.

« La violence est très dangereuse. Les forces de l’ordre doivent travailler de façon professionnelle. Les manifestants aussi doivent pouvoir exercer leurs droits en tenant compte de ceux des autres, en tenant compte des avis de tout le monde », a conseillé Kevin Kabumoto.

Aux Etats-Unis, la démocratie est participative. Tous les citoyens, quelque soit leur rang social ou leur confession religieuse, peuvent exprimer leurs avis aux autorités à travers les élus du congrès. Cette institution qui est investit d’un pouvoir assez élargi, peut directement interpeller les autorités sur des inquiétudes exprimées par des citoyens.

« Le citoyen peut s’adresser à un congressman (élu, Ndlr) pour n’importe quel service de l’Etat », a souligné M. Kabumoto.

A rappeler que Kevin Kabumoto a été pendant plusieurs années fonctionnaire du Département d’Etat détaché au congrès américain. Il est en Guinée depuis 2017.

SOUARE Mamadou Hassimiou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 11