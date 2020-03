Alerte-Coronavirus: Comment Alpha Condé organise la riposte en Guinée?

CONAKRY-Des championnats à l’arrêt, des compétitions en passe d’être suspendues, des joueurs professionnels infectés, des clubs (Réal Madrid, Juventus, Inter) en quarantaine, des frontières fermés, des bourses qui s’effondrent : le Coronavirus devenu pandémie selon l’OMS, frappe de plein fouet le monde. Plus de 100 pays sont désormais concernés par l'épidémie de Covid-19 avec plus de 100 000 cas confirmés.

Comment s’organise l’alerte et la riposte en Guinée ? A date, aucun cas n’est testé positif dans le pays, bien que nos voisins comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont été touchés. Face à la "menace", le gouvernement s’organise. Déjà un plan d’alerte et de riposte a été élaboré par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique en collaboration avec ses partenaires. Assorti d’un budget d’environs 12 millions de dollars, ledit plan souffre d’un handicap majeur. Les fonds ne sont pas encore disponibles. Ne disposant de tous les moyens, le Président de la République Alpha Condé tend la main à la Communauté Internationale. Il a réuni cette semaine tous les ambassadeurs ainsi que les partenaires techniques et financiers de la Guinée pour leur demander de l’aide.

A date, plus de cent mille personnes sont touchées par ce virus et trois mille personnes en ont perdu la vie à travers le monde. Vue l’ascension rapide et les dangers de cette maladie, le Chef de l’Etat a donné de nouvelles Instructions à son gouvernement, tout en appelant tous les acteurs concernés à plus de vigilance et à observer des mesures préventives contre cette épidémie.

Pour ce faire, il recommande vivement les pratiques suivantes :

· Se laver les mains fréquemment et correctement avec du savon ou du gel hydro alcoolique

· Tousser ou éternuer dans son coude ;

· Se moucher dans un mouchoir à usage unique ;

· Éviter de serrer les mains / éviter les contacts corporels.

Et en cas d’écoulement nasal, de mal de gorge, de toux sèche, de fièvre, de difficultés respiratoires, d’appeler le numéro vert mis à disposition par l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire (ANSS) : 629 99 56 56.

La communauté scientifique en alerte…

La communauté universitaire et scientifique est invitée à plus de vigilance et à observer rigoureusement les mesures préventives contre cette épidémie. Une commission a été mise en place au niveau du département de l’enseignement supérieur pour prendre toutes les dispositions idoines dans le cadre du plan d’alerte et de riposte contre le COVID-19. Elle aura pour mission de :

- Informer et sensibiliser les étudiants et encadreurs sur les mesures préventives de l’épidémie ;

- Mettre en œuvre et suivre le protocole de prévention ;

- Collecter et mettre à disposition les informations au niveau du comité de coordination du MESRS ;

- Mettre à disposition des équipements et kits hygiéniques

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112