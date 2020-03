Total-Guinée : Les femmes à l’honneur !

CONAKRY- En marge de la célébration du mois de la femme à travers le monde, la compagnie des Hydrocarbures Total-Guinée a lancé un message fort à l’endroit des femmes. A l’occasion du lancement du film « Woman », Total-Guinée a rendu un hommage mérité à la gente féminine.

« Woman » est un message d’amour et d’espoir envoyé à toutes les femmes du monde. Il est le fruit de 2000 interviews réalisées et 50 tournages à travers 50 pays. Ce film est une « fresque » qui rend hommage aux femmes, à leurs parcours, à leurs combats, à leurs victoires.

Total Guinée en partenariat avec la Bicigui, Bolloré, l’AFD et l’Ambassade de France en Guinée et de la sierra leone, a organisé la diffusion en grande première du film « Woman » à Conakry dans la grande salle du Canal Olympia. A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Directeur Général de Total-Guinée, Nicolas LISIECKI, a rappelé la place prépondérante des femmes au sein de son entreprise. Pour Nicolas LISIECKI, le Groupe Total c’est 100 mille collaborateurs à travers le monde dans 130 pays. Selon lui, il est aussi évident que la bonne posture est de favoriser la mixité au sein de l’entreprise et de l’encadrement.

‘’On est par nature centré par cette matière première, cette ressource essentielle que sont les femmes et les hommes du groupe. Nous sommes donc forcément vigilants pour que tout cela se passe dans l’intérêt collectif et servent aussi nos services. C’est une finalité en soi parce que ça ne se discute pas d’imaginer que les femmes aient les mêmes droits que les hommes et puis aussi dans le monde de l’entreprise c’est aussi une richesse de point de vue et de posture qu’on obtient quand on favorise la mixité au sein de l’entreprise et de l’encadrement’’ a précisé le directeur général de Total-Guinée.

Aux dires du patron de cette compagnie, c’est cette richesse qui fait qu’on peut mieux relever les défis qui s’adressent à sa compagnie.

‘’Nos valeurs à Total sont le respect de l’autre et la solidarité, cela fait partie de notre ADN. Nous avons des programmes en faveur de la mixité et assez d’employés de cadres locaux dans les pays où nous sommes. Nous avons aussi au niveau de la présidence du groupe un engagement fort et des objectifs pour augmenter la place des femmes dans l’encadrement. Donc pour 2020, on vise pour 25 % des femmes parmi les cadres dirigeants du groupe Total et 20% aux comités de direction. Même si les progrès sont là, il y a encore matière à se mobiliser, donc vous pourrez compter sur l’engagement de TOTAL-Guinée et mon engagement personnel pour pouvoir avancer et de continuer la dynamique qui existe’’ a promis Nicolas LISIECKI.

Pour la paneliste Fatoumata Baldé, directrice des Ressources Humaines et de l’Administration à Total-Guinée, il est certain que les femmes ne sont pas assez représentées dans le secteur des hydrocarbures. Selon elle, aujourd’hui la tendance est évolutive au sein de la compagnie Total Guinée.

‘’ Même si tous les objectifs ne sont pas atteints, chez-nous, la tendance est vraiment évolutive. En ce qui concerne le recrutement, Total a un programme qu’on appelle Young-Graduate qui donne l’occasion aux jeunes diplômés d’intégrer le Groupe via un parcours qui est d’emblée international. Si je prends le cas de Total-Guinée, le département HSEQ, c’est une femme qui trône à la tête de ce département et qui est généralement attribué aux Hommes. C’est un service qui est le porteur de la première valeur de Total qu’est la sécurité. Il y a aussi des outils qui sont mis en place pour permettre aux gens sans distinction de sexe d’être maitres de leur carrière. Cette évolution est enrichie par la capacité d’adaptation, par la volonté de changer de poste, de métier et par la volonté de changer même de lieu de travail’’, a expliqué la Directrice des Ressources Humaines et de l’Administration à Total-Guinée.

Chez Total, l’opportunité est donnée à tout le monde, ajoute-t-elle. Sur les trois dernières années, 70% des recrues étaient des femmes. A date, 40% des effectifs sont des femmes alors que 16% des postes de management sont tenus par des femmes. Dans le comité de direction depuis Octobre 2019 il y’ a trois locaux dont deux femmes.

