Rapport des experts de la CEDEAO: Importante annonce de CENI...

CONAKRY-Suite à la publication du rapport d'audit des experts électoraux de la CEDEAO, sur le fichier électoral, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a fait une importante annonce à propos des prochaines étapes.

La Commission Electorale Nationale Indépendante, au cours de sa session plénière de ce mercredi 11 mars 2020 a adopté à la majorité l’ensemble des recommandations de la mission d’audit de la CEDEAO. Le rapport a été transmis à la CENI par la Commission de la CEDEAO via le Ministère en charge des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger.

En attendant une évaluation précise du temps de mise en œuvre avec le partenaire INNOVATRICS, la CENI voudrait user de tous les moyens en vue de leur mise en œuvre immédiate et sans délai pour aller aux élections.

La mise en œuvre consistera notamment :

A mettre de côté 2.438.992 électeurs qui ne se sont pas présentés lors du dernier enrôlement, donc, ne justifiant pas d’une pièce d’identité archivée dans la base de données.

La radiation de 93 électeurs qui comportent une erreur sur leur date de naissance.

Sur les autres éventuels cas de cartes multiples, la mission recommande la mise en œuvre de contrôle de traçabilité de production de cartes pour les prochaines opérations d’établissement de listes électorales.

La CENI a adressé à la Commission de la CEDEAO et à la mission d’audit du fichier électoral sa sincère gratitude pour la qualité de l’expertise. Elle remercie tous les partenaires techniques et financiers pour l’accompagnement et les efforts déployés dans le but de renforcer la confiance des acteurs dans le processus électoral guinéen.

LA CENI