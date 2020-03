Le coronavirus se rapproche de Trump, trois de ses élus proches en quarantaine

Donald Trump a été en contact avec au moins trois élus exposés au virus, dont un qui a pris l'avion présidentiel à ses côtés.

Après avoir contredit les scientifiques ou estimé que les démocrates s’en servait pour tromper les Américains, Donald Trump est désormais dans la ligne de mire du coronavirus.

Plusieurs élus proches du président américain ont été placé ce lundi 9 mars en quarantaine volontaire après avoir été exposés au coronavirus, a-t-on annoncé.

Ils sont au moins trois. Matt Gaetz était avec Donald Trump à bord de l’avion présidentiel quant il a appris qu’il était potentiellement contaminé, il a signalé avoir été exposé “il y a onze jours” à une personne qui a depuis subi un test positif au coronavirus.

Doug Collins l’avait quant à lui accompagné lors d’une visite officielle vendredi. Il était d’ailleurs juste derrière le président américain lors d’une visite officielle des Centres de contrôle et de prévention des maladies et aurait aussi serré la main de Trump lors de l’occasion, d’après certains médias.

Reste le sénateur Ted Cruz qui a rencontré Trump jeudi dernier lors d’une grande conférence conservatrice, après avoir été exposé au virus, et annoncé aussi se mettre en quarantaine.

“Je n’ai pas touché mon visage depuis des semaines”

Le vice-président Mike Pence a déclaré lundi ne pas savoir si Donald Trump avait été testé au coronavirus malgré la situation. “Je ne sais sincèrement pas la réponse à cette question”, a déclaré Mike Pence, interrogé sur le sujet lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche. “Nous vous donnerons la réponse de la part du médecin de la Maison Blanche très rapidement.” Le vice-président a précisé qu’il n’avait pas été lui-même testé.

Donald Trump, 73 ans, a jusqu’ici eu tendance à dédramatiser, la Maison Blanche démentant lundi qu’il allait restreindre son programme officiel.

Connu pour être “germophobe” bien avant l’épidémie, le président avait plaisanté la semaine dernière sur les grandes précautions qu’il prenait pour éviter d’être contaminé (vidéo ci-dessous). “Je n’ai pas touché mon visage depuis des semaines”, avait-il alors lancé. “Cela me manque!”.

Mais en pleine année électorale, la crise pourrait profondément perturber l’agenda du républicain qui affectionne les grands meetings, alors même que l’un des ses grands arguments de campagne, la croissance américaine, pourrait être remise en cause par l’épidémie.

Wall Street a enregistré lundi sa plus lourde dégringolade sur une séance en plus de 11 ans, plombée par le krach pétrolier et la crise mondiale du coronavirus.

AFP