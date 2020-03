Koundouno et Ibrahim Diallo contre-attaquent: Fabou Camara sur la sellette…

CONAKRY-Inculpés pour « outrage à agents » puis incarcérés à la maison centrale de Conakry, les deux responsables du FNDC, Ibrahim Diallo et Sékou Koundouno ne désarment pas ! Ils viennent de lancer une contrattaque contre les agents qui les ont arrêtés.

Les deux activistes engagés dans la contestation contre le projet de troisième mandat d’Alpha Condé ont introduit un recours en annulation à la Cour d’Appel de Conakry, contre la procédure les visant. Interrogé, leur avocat maître Salifou Beavogui a confié à notre rédaction qu’ils ont saisi la Chambre de contrôle de l’instruction de la Cour d’Appel pour invalider ladite procédure.

« Compte tenue des nombreuses violations de la loi que comporte cette procédure, nous avons préféré saisir le juge de la Cour d’Appel de Conakry précisément la chambre de contrôle de l’instruction pour invalider cette procédure. Pour le moment nous allons concentrer nos efforts sur ça, puisque nous pensons que le dossier qui est arrivé au tribunal est un dossier nul. Comme le juge d’instruction ne peut pas s’autosaisir (...), aujourd'hui, nous avons tapé à la porte de la Cour d’Appel, notamment à la chambre de contrôle de l’instruction où nous allons faire valoir nos droits. Nous sommes venus à la Cour d’Appel et nous attendons. Dans les heures qui suivent la Cour se prononcera », a confié maître Salifou Béavogui.

Ibrahim Diallo, Sékou Koundouno et leurs avocats ne se sont pas limités là. Dans leur ligne de mire, il y a également le directeur de la DPJ, le commissaire Fabou Camara, et le Mohamed Lamine Simaka, commandant de la BRI (brigade de recherche et d’interpellation) qu’ils viennent d’ester en justice. Ils ont déposé une plainte avec une citation directe contre ces deux hauts responsables de la police qu’ils accusent d’atteinte à la vie privée, atteinte aux libertés individuelles, destruction de biens, entre autres. L’audience aura lieu le 19 mars prochain au tribunal de première instance de Dixinn.

