Guinée: Yéro Baldé a-t-il lâché Alpha sous la "pression" de la coordination Hâli Pular?

CONAKRY-La démission de l’ex ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, continue de faire couler d’encre de salive. Abdoulaye Yéro Baldé a-t-il subi la pression de la Coordination Haali Poular ? Alors que les spéculations vont bon train, un proche d’Elhadj Ousmane Baldé a apporté des précisons.

Citant un mouvement des ressortissants de la basse côte qu’il a rencontré, Baidy Aribot, a déclaré dans une interview accordée à notre rédaction, que Yéro Baldé aurait démissionnée en suivant les injonctions de la coordination « Hali Pular ». Suite à cette sortie du 2ème vice-gouverneur de la banque centrale, la coordination Haali Poular a apporté un démenti, précisant qu’elle n’a jamais fait pression sur quelqu’un pour qu’il démissionne.

« C’est archi-faux. Il n’a jamais été question de demander à quelqu’un de démissionner. On n’en a jamais parlé. On n’a jamais rencontré un ministre pour ça. Des ministres originaires du Foutah sont venus de leur propre chef rencontrer la coordination, mais on n’a jamais demandé à quelqu’un d’entre eux de quitter le gouvernement. Celui qui a quitté le gouvernement, il l’a fait de son propre chef en âme et conscience. (…) La coordination Haali Poular dément formellement ces allégations mensongères et calomnieuses, dénuées de tout fondement de M. Baidy Aribot», a démenti Mamadou Sidy Barry, membre de la direction de la communication de la Coordination Hali Poular.

