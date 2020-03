Conakry: Malik Sankon visé par une plainte pour "crimes contre le peuple de Guinée"

CONAKRY-Le directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) est sur la sellette ! Plusieurs leaders politiques membres du FNDC ont annoncé ce mercredi 11 mars 2020, au cours d’une conférence de presse, une plainte contre Malik Sankhon qu’ils accusent de « crimes contre le peuple de Guinée ».

« L’absence de sanctions judicaires contre Malik Sankon a amené d’autres hauts cadres de l’Etat à créer des milices privées. A chaque fois qu’ils estiment que leur territoire a été foulé par des opposants, ils mettent en branle ces milices pour les attaquer », dénonce Ousmane Gaoual Diallo.

BAH Oury pour sa part a évoqué les risques qui guettent la Guinée lorsque ceux qui entretiennent des milices ne sont pas sanctionnés.

« Rien n’est anodin lorsque la sécurité nationale est en danger. Il y a l’exemple de la République Centre africaine qui doit nous interpeller et nous rappeler lorsque le désordre règne nul ne peut être en sécurité. Maintenant, ce pays est complètement déstructuré avec des milices qui pullulent, rendant la République Centre africaine ingouvernable.

Ici en Guinée quelques soit nos positions politiques qu’on soit de la mouvance présidentielle ou qu’on soit de l’opposition on a l’obligation d’être exemplaire dans nos prises de parole. Parce qu’une position privilégiée qui permette de dire n’importe quoi est susceptible de remettre en cause la sécurité des personnes et des biens. C’est la raison pour laquelle lorsqu’on fait l’apologie de l’existence de milice ou qu’on le justifie, ce n’est pas par rapport à un pouvoir qu’on s’adresse mais on s’attaque à la sécurité de tous et aux droits des gens.

Les propos de Monsieur Sankhon sont inadmissibles. Par conséquent, la justice qui doit être neutre doit veiller à sanctionner toute dérive susceptible de créer des précédents au risque dans le contexte d’Etat fragile tel que nous le vivons actuellement, que la paix et la sécurité, la souveraineté du pays ne puissent plus être assurées. Nous ne souhaitons pas en arriver là. C’est la raison pour laquelle par cette action judiciaire nous interpelons tous les acteurs quelques soient leur bord qu’ils doivent faire preuve de retenue et de responsabilité dans leur action et leur prise de parole », a lancé Bah Oury.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114