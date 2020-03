Journée de la Femme : Les femmes de Total-Guinée volent au secours des étudiantes de l’ENAM…

CONAKRY-En marge de la journée mondiale des femmes, fêtées chaque 08 mars de l’an, les employées de la compagnie d’Hydrocarbures Total-Guinée, ont offert ce lundi 09 mars du matériel technique aux étudiantes en fin de cycle de l’Ecole Nationale des Arts et Métiers (ENAM). Ce matériel fourni est composé de casques, de chaussures de sécurité et de tenues.

Ce geste vise à encourager leurs ‘’consœurs’’ de l’ENAM, explique la Directrice des ressources humaines et de l’Administration, au sein de Total Guinée. Madame Fatoumata Baldé a exhorté cette couche vulnérable à persévérer dans les métiers autrefois dédiés aux Hommes. Selon elle, il faut que les femmes apprennent à sortir des réclamations et qu’elles apprennent à faire valoir leurs compétences.

‘’Au nom de la direction générale, nous les femmes de Total sommes venues vous assister, vous nos sœurs et nos filles qui êtes en fin de cycle. Bientôt vous serez dans le marché de l’emploi et vous êtes appelées à faire des stages pour maitre en pratique ce que vous avez appris dans les classes. Il faut savoir que la vie professionnelle est différente de la classe. Nous vous encourageons et je suis persuadée que ce matériel qu’on met à votre disposition va vous servir. Le conseil que j’ai à vous donner vous les filles, c’est de sortir des réclamations, dire très souvent que nous avons droit à ça ou à ceci, il faut qu’on ait les compétences qu’il faut. Pour prendre les postes auxquels nous prétendons, il faut qu’on sorte de la réclamation. Donnons-nous le courage. Nous les femmes, quand on veut quelque chose, on l’obtient’’, a lancé la Directrice des ressources humaines et de l’Administration, au sein de Total-Guinée. Madame Fatoumata Baldé encourage ces filles en fin de cycle à apprendre à se prendre en charge une fois sortie de l’école.

‘’Nous les femmes, nous sommes la vie et nous devons nous prendre en charge et prendre en charge nos carrières. Nous sommes là pour vous accompagner. N’hésitez surtout pas, s’il y a des besoins, de nous contacter. Total accompagne beaucoup l’éducation, puisque c’est la base’’, a ajouté madame Fatoumata Baldé.

A son tour, Elda Sylla Directrice du service HSEQ, à TOTAL-Guinée, a rappelé que le travail dans la sécurité est primordial.

‘’ On porte ce matériel pour notre santé et notre sécurité. C’est la première des choses quand vous entrez dans votre travail. Protégez-vous en tant qu’être humain pour ne pas être victime d’accident. Nous les femmes sommes capables de tout puisqu’il n’y a aucune barrière. Il faut jusque savoir se coordonner et être courageuse’’, a exhorté la Directrice sécurité à Total-Guinée.

Pour madame Fatou Sylla, Inspectrice régionale de l’Enseignement technique, ce geste des femmes de Total-Guinée est à apprécier et à pérenniser. Elle encourage les autres entreprises de la place à faire autant pour inciter les filles à faire des études techniques.

’’Autrefois, les métiers d’électricien et de maçon sont l’apanage des hommes. Aujourd’hui toutes ces barrières sont cassées. Tout ce que l’homme peut faire, nous le pouvons aussi. Nous ne sommes plus des ménagères. Nous sommes là en tant que femmes, pas pour combattre les hommes, mais pour être aux mêmes pieds d’égalité. Nous remercions nos sœurs de Total Guinée pour ce geste significatif et nous encourageons les autres entreprises à faire autant pour aider nos filles’’, a indiqué l’Inspectrice régionale de l’Enseignement technique,

Chez Soumah Hawa, de la 3ème Année Mécanique générale et maintenance, bénéficiaire de ce don, la joie est immense. Le visage rayonnant, cette étudiante indique que ce geste est une forme d’encouragement et de reconnaissance pour ce qu’elles sont en train de faire.

‘’ Nous sommes heureuses de recevoir ce matériel de la part de Total. Ce don de la part de ces femmes de Total est un signe d’encouragement pour nous. Ce métier, comme le disent les autres, étaient réservés aux hommes mais nous avons osé casser cette barrière. Merci une fois encore à nos sœurs de Total Guinée’’, s’est félicitée la jeune étudiante.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13