Guinée : Alpha Condé dos au mur ?

CONAKRY- C’est un secret de polichinelle ! Alpha Condé est en face d’une double équation à plusieurs inconnus, difficile à résoudre.

Acculé par la pression du FNDC ragaillardi par un soutien de la communauté internationale qui exige un fichier électoral consensuel et des élections inclusives (ce qui suppose la participation des grands partis d’opposition), le Chef de l’Etat fait face à une contestation dans son propre camp.

Le RPG arc-en-ciel n’arrive pas à se remettre du coup lié au report des élections du 1er mars. Ce week-end, des partisans du parti à la base ont poussé leur outrecuidance jusqu’à demander des comptes au Président Condé, déjà groggy par son isolement à l’international. Ils exigent une nouvelle date des élections dans l’immédiat. Une revendication entièrement partagée par l’aile dure du parti. En tout cas, Damaro Camara dit comprendre parfaitement la réclamation exprimée par les militants.

« Si on a pu contenir nos militants, c’est à cause du respect religieux qu’ils ont pour le chef de l’Etat (…) Mais plus on attend, plus ça se complique. Il y a une tension, il y a le stress, le pays est bloqué, on ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas continuer de rester dans cette atmosphère électorale pendant des mois. Trop c’est trop », a tranché le parlementaire.

La messe est dite ! Sauf que les choses ne sont pas si aisées que ça dans le contexte actuel pour le Chef de l’Etat. L’évidence est là : l’on se dirige droit vers un énième report des ces élections controversées. Les deux semaines de report initialement annoncées pourraient connaître un glissement. Le président de la CENI, Salifou Kébé qui s’est confié à notre rédaction n’a pas manqué de signaler des difficultés auxquelles sont institution est confrontée pour pouvoir trouver une nouvelle date dans une période aussi courte

« Il faut un minimum de temps pour que les électeurs puissent se préparer. Que le dernier guinéen qui est au fin fond de la Guinée soit informé que tel jour, il doit aller voter. Ce n’est pas en deux jours qu’on peut faire ça. Donc, si la CENI doit attendre le rapport des experts de la (CEDEAO) pour décider autour de la date, ça va être compliqué », a averti maitre Salifou Kébé.

Entre faire le forcing pour contenter les « caprices » de ses militants quitte à y laisser des plumes, et se plier aux exigences de la communauté internationale, Alpha Condé fait face à un dilemme cornélien. Et Il devra faire un choix tranchant.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112