Crise guinéenne/Chambas de nouveau chez Cellou: "Le report des scrutins…"

CONAKRY-Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel s’est entretenu ce mardi 10 mars 2020 avec Cellou Dalein Diallo. Mohamed Ibn Chambas et le chef de file de l’opposition ont parlé de la situation politique guinéenne, marquée par une crise aigue entre le pouvoir d’Alpha Condé et le FNDC, autour du référendum constitutionnel.

« D’importants développements sont intervenus après ma dernière mission fin janvier. Entre autres, le report des scrutins du 1er mars. Les Nations-Unies continuent de suivre avec beaucoup d’attention tous ces développements. Ce report pourrait constituer une opportunité pour les acteurs politiques et sociaux en vue de la recherche de solutions consensuelles pour des scrutins apaisés et participatifs », a déclaré M. Chambas à sa sortie d’audience avec Cellou Dalein Diallo au QG de l’UFDG.

Au cours de sa mission, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel s’entretiendra avec les acteurs et les partenaires, impliqués dans la crise guinéenne pour voir comment ensemble faire évoluer les choses. Mais Mohamed Ibn Chambas appelle d’abord tous les acteurs à la retenue.

« J’ai réaffirmé la disponibilité et l’engagement des Nations-Unies à accompagner les efforts de la Guinée pour trouver des solutions consensuelles à la crise actuelle. J’ai par ailleurs appelé les acteurs politiques à la retenue, à privilégier le dialogue pour une consolidation des acquis démocratiques et économiques », a lancé l’envoyé spécial de l’ONU.

