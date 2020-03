Cellou Dalein : « Alpha Condé a une opportunité à saisir… »

CONAKRY-Alors que la crise politique guinéenne s’enlise, l’opposant Cellou Dalein Diallo, pense que le président Alpha Condé a encore une opportunité à saisir. C’est du moins ce qu’a déclaré le leader de l’UFDG après son tête à tête cet après-midi avec l’envoyé spécial des Nations-Unies en Afrique de l’Ouest.

« On a échangé sur les derniers développements de la situation politique de la Guinée qui ouvrent une opportunité pour les acteurs de se ressaisir et d’ouvrir un dialogue afin d’aller à des élections équitables et inclusives. On a rappelé naturellement les sources du confit : le fichier électoral, le non achèvement des élections communales, le manque de neutralité du président de la CENI et la question du référendum.

Je n’ai pas manqué de saluer la déclaration du président Ouattara qui a annoncé qu’il renonce à briguer un troisième mandat et le discours tenu hier par le président Issoufou qui a invité les acteurs politiques guinéens à faire preuve de retenu pour restaurer la paix et la confiance dans le pays.

J’ai dit à monsieur Chambas que le FNDC a toujours montré sa bonne foi de dialoguer. Je n’ai pas manqué de rappeler la suite que nous avions donné à la demande du conseil interreligieux qui nous avait demandé de suspendre les manifestations pour donner la chance à un dialogue. Malheureusement du côté du pouvoir, on n’a pas eu de suite favorable. Il y a un espoir cette fois-ci avec ce qui s’est passé en Côte d’Ivoire, l’encouragement de M. Issoufou, l’implication du secrétaire général des Nations-Unies. M. Chambas nous a dit que M. Guteres, le secrétaire général de l’ONU est très préoccupé par ce qui se passe qu’il suit au jour le jour et qu’il va jouer son rôle dans les formes qui lui paraissent appropriées.

Je pense qu’il y a une opportunité que M. Alpha Condé va saisir, la communauté internationale souhaite qu’il la saisisse, on attend. Peut-être qu’ils réussiront à infléchir sa position ».

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112