Arrestation d’opposants en Guinée : les chancelleries occidentales interpellées…

CONAKRY-Les chancelleries occidentales et les ONG de défense des Droits Humains sont appelées à s’impliquer par rapport au phénomène de kidnapping devenu récurent en Guinée.

« Conformément à leur mandat, nous demandons aux représentations

diplomatiques et à toutes les organisations de défense des droits humains en Guinée de bien vouloir aller s'enquérir des conditions de détention des personnes kidnappées », interpelle le FNDC le dans une déclaration parvenue à notre rédaction dont voici la teneur.



« Chaque jour M. Alpha Condé et sa clique posent des actes tyranniques, sèment la

violence et se livrent à toutes formes de violation des droits humains pour imposer leur projet de troisième mandat.

Deux leaders du FNDC, Sekou Koundouno et Ibrahima Diallo ont été violemment

kidnappés le vendredi 6 mars et seraient illégalement détenus à la Direction de la

Police Judiciaire dans des conditions dégradantes.

Ce matin, le collectif des avocats du FNDC a été refoulé et interdit d'accéder à ses clients dont le seul crime est de s'opposer à un coup d’État constitutionnel.

Il est fort probable qu'un tel refus soit une façon d'éviter que les avocats

constatent les mauvais traitements qu'ils ont subis.

Le FNDC condamne fermement ces agissements irresponsables et illégaux ainsi que tout acte de torture physique et psychologique régulièrement infligé aux membres du FNDC qui sont arrêtés.

Après avoir échoué à intimider et étouffer le mouvement populaire qui a transformé leur rêve en couchemar, le pouvoir tente désespérément d'associer le FNDC aux

actes criminels.

Faut-il rappeler que quelques heures avant leur kidnapping, Sekou Koundouno et Ibrahima ont animé une conférence de presse pour dénoncer les mises en scène des escadrons de la mort qui consistent à commanditer secrètement des incendies afin de les attribuer au FNDC.

Pendant ce temps, les preuves irréfutables montrant des policiers en train d'incendier

des marchés et commettant d'autres actes criminels sont restées lettres mortes.

Le FNDC réaffirme son soutien indéfectible à ses leaders, à tous ses membres

kidnappés et détenus à des endroits lugubres ou inconnus. Il exprime également sa solidarité et sa compassion à toutes les autres victimes de la répression sanglante dont le bilan actuel est de 42 personnes tuées et plus 132 blessés graves.

Nous exigeons la libération immédiate et sans conditions de toutes les personnes kidnappées et arbitrairement arrêtées.

Ces actes tyranniques, l'obstination et la surdité de M. Alpha Condé prouvent à suffisance qu'il ne veut donner aucune chance à la paix et qu'il tient à créer le chaos qui précipitera sa chute ».