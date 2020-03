Accident meurtrier à Timbo : Voici le programme des obsèques…

Le Ministère des sports, de la culture et du patrimoine historique, la fédération Guinéenne de Football, et la ligue Guinéenne de Football professionnel, consternés par la perte cruelle de neuf sociétaires du club sportif Etoile de Guinée, renouvellent leurs condoléances au peuple de Guinée et remercient le Président de la République, ainsi que les populations et l'ensemble des autorités régionales de Mamou.

Les Obsèques nationales prévues le Lundi 9 Mars se dérouleront selon le programme suivant :

8h00 : Levée des corps à l’hôpital Ignace Deen ;

9h à Midi : exposition des corps dans l’enceinte du stade du 28 septembre 1958 ;

14h : Prière à la grande mosquée Façal, suivie de l’enterrement au cimetière de Cameroun.

Prions pour le repos des âmes de nos illustres sportifs disparus dans ce tragique accident sur la nationale Numéro 1.

Amen !