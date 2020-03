Lancement de « Zéro Coronavirus à Boffa : communiqué

Tirant les leçons négatives de la maladie à virus Ebola, soucieuse de la santé et du bien-être des populations en milieu rural, l’ONG LEADERSHIP DES JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT DE BOFFA (LEJEDEV) organise en partenariat avec la JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE CONAKRY TRESOR (JCI),YENI et WOMEN IN MINING GUINEE (WIM) une Campagne de sensibilisation sur les pratiques d’hygiène à respecter en cette période où l’humanité est menacée par une nouvelle épidémie appelée CORONAVIRUS. Cette Campagne dénommée #0CORONAVIRUSBOFFA sera officiellement lancée le Dimanche 8 mars 2020 , journée internationale des droits des femmes à 10 heures dans la préfecture de Boffa . Elle durera 10 jours et consistera à informer non seulement les populations sur la présence de cette épidémie dans la sous-région mais aussi à les sensibiliser sur les mesures préventives à respecter. Les activités de formation et de sensibilisation planifiées à cet effet s’étendront sur toutes les sous-préfectures de Boffa.

Sont conviés à prendre part à cette activité : Monsieur le Gouverneur de la Région de Boké, Monsieur le Préfet de Boffa, Monsieur le Maire de la commune urbaine de Boffa, Monsieur le Directeur Préfectoral de la Santé de Boffa, Mesdames et Messieurs les représentants des ONGs intervenant dans le domaine de la Santé à Boffa, Mesdames et Messieurs les ressortissants de Boffa, Messieurs les représentants des Sociétés Minières, Mesdames les représentes des Groupements de femmes.

L’ONG LEJEDEV-BOFFA et ses partenaires comptent sur l’implication effective de chacun et de tous pour la réussite parfaite de cette campagne sanitaire.

Boffa, 5 mars 2020

La Présidente du Conseil d’Administration

Zeinab CAMARA