Conakry : l’ONG PDH outille plusieurs jeunes sur la prévention des conflits...

CONAKRY-Face à la recrudescence des violences, des affrontements inter et intra-communautaires et à la montée de l’ethnocentrisme en Guinée, l’ONG Protégeons les Droits Humains (PDH) a outillé plusieurs jeunes leaders des quartiers de Conakry et Dubréka, sur la prévention des conflits.

Financé par OSIWA, ce projet intitulé ‘’Asseyons-nous et discutons’’ vise à promouvoir le dialogue et la concertation sociale à travers les mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des conflits.

Durant quatre jours de travaux, les participants composés de jeunes leaders des quartiers de Conakry et Dubréka ont échangé autour du thème ‘’approche communautaire de prévention et la gestion de conflit’’. L’objectif est de mettre en place des actions de consolidation de la paix et de la promotion du vivre ensemble pour préparer en amont, les communautés à adopter des attitudes responsables et citoyennes. Selon le chargé de programme PDH, 16 quartiers de Conakry et Dubréka seront touchés dans ce projet.

« L’objectif de cet atelier c'est de renforcer les capacités des jeunes de 16 quartiers de Conakry et Dubréka que nous avons identifiés, sur le mécanisme de prévention et de résolution des conflits dans leurs quartiers. Les résultats attendus est que ces jeunes puissent réaliser les activités du projet dans leur quartier notamment à travers les causeries éducatives, des séances d’information et de sensibilisation de masse sur la paix et les relations de bon voisinage », a indiqué Moussa Soumaoro.

Dans son intervention, l’assistant du projet à l’ONG PDH a expliqué que ce projet est le fruit d’une collaboration avec les chefs de quartiers. Une collaboration qui a permis d’identifier les paires éducatives. « A mois de janvier, en collaboration avec les chefs de quartiers nous avons procédé à l’identification des pairs éducatives. Cette formation est là suite de ce processus et vise à vous outiller sur les approches communautaires de prévention et de résolution des conflits », a déclaré Mamadou Ramadane Diallo.

Au cours de cet atelier, des groupes de travail ont été constitués pour identifier les différents problèmes dans les quartiers notamment les conflits domaniaux, l’insalubrité et le manque d’eau potable. A la clôture de cette formation, les participants se sont engagés à organiser des causeries éducatives au niveau des écoles et auprès de la population.

« En tant que jeunes, nous avons la responsabilité de nous engager à l’instauration de la paix dans nos quartiers. Nous devons être les acteurs de la paix au lieu d’être des acteurs de conflits. C'est pourquoi cette formation va nous permettre de véhiculer ces messages de sensibilisation sur la paix dans nos quartiers », a rassuré Fatoumata Binta Diallo, participante.

A noter que des champions de la paix et des pairs éducateurs seront mises en place dans ces quartiers pour prévenir et gérer les conflits.

BAH Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14