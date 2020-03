Urgent/Guinée: le journaliste français Thomas Dietrich, arrêté à Conakry…

CONAKRY-Le journaliste français Thomas Diétrich, a été arrêté ce vendredi 06 mars à Nongo, dans la banlieue nord de Conakry. Notre confrère a été agressé ce jeudi 5 mars 2020 par des policiers et gendarmes alors qu’il filmait les exactions des forces de l’ordre sur des citoyens, en banlieue de Conakry, en marge de la manifestation du FNDC.

Thomas Dietrich at été arrêté vers Nongo alors qu’il était parti rendre visite à un de ses amis. C’est là qu’on l’a cueilli et conduit vers une destination qui demeure inconnue pour l'instant. Interrogé par Africaguinee.com, le jeune motard qui était avec lui au moment de son arrestation explique:

« Il m’a pris pour que je l’amène à Nongo. Arrivée, on est monté à l’étage voir quelqu’un. Lorsqu’on est descendu, on a trouvé des policiers dans la cour, arrêtés à côté de ma moto. Ils lui ont demandé ses papiers, ils ont discuté un peu . Dans ça on m’a demandé de partir. Ensuite, ils ont arrêté Thomas, ils sont partis à bord fourgonnette. Je ne sais là où on l’a amené », a expliqué à Africaguinee.com le jeune mortard qui était avec le journaliste.

Contacté par Africaguinee.com, le porte-parole de la police a déclaré qu’il n’est pas au courant de cette arrestation.

Ce journaliste est Guinée depuis plusieurs semaines. Il parcourt le pays pour raconter la contestation liée au projet de troisième mandat d’Alpha Condé. Thomas Dietrech est l’auteur du reportage « En Guinée, ce n’est pas une révolte, mais une révolution ».

Dans ce long article, il a divulgué un témoignage accablant du Gouverneur de la région de Labé, Madifing Diané qui a tacitement reconnu que les tueries enregistrées à Labé sont l’œuvre des forces de l’ordre.

Affaire à suivre...

Africaguinee.com