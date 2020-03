Thomas Dietrich à Africaguinee.com : "Je suis en phase d'expulsion de la Guinée…"

CONAKRY- Thomas Diétrich, vient de briser le silence ! Le journaliste français arrêté ce soir à Nongo par des policiers a expliqué à Africaguinee.com qu’il est sur le point d’être expulsé de la Guinée.

« Je suis en phase d'expulsion là. Je ne suis pas libre de mes mouvements actuellement. Je peux juste communiquer. La police est allée me cueillir avec un fourgon à Nongo pour me conduire à la salle d'embarquement. Pourtant, et mon visa et mon accréditation sont valides. J'attends mon avocat pour tirer tout ça au clair. Je ne sais pas les raisons, mais nous avons rédigé une plainte contre les agents qui m'ont agressé hier. Peut-être, c'est la raison. On me dit d'attendre le commissaire de l'aéroport pour la suite de mon expulsion », a confié Thomas à un journaliste d’Africaguinee.com.

Comment on m'a arrêté?

« J'étais parti à Nongo pour rendre visite à un ami français quand les policiers sont venus m'arrêter. Ils m'ont demandé de les suivre, on m'a dit qu'on va à Coleyah. J'ai présenté mes papiers qui étaient tous en règle plus mon accréditation qui était en règle. Ils m'ont amené à l'aéroport et là on m'a mis dans une salle d'embarquement. Je suis bien traité mais je ne suis pas libre de mouvements parce qu'il y a des charmants Monsieur en uniforme qui sont avec moi. C'est la police qui est venue me chercher. Mon avocat Me Salifou Beavogui qui est là aussi, j'ai demandé à pouvoir le voir jusque-là on ne m'a pas accordé, il est à l'aéroport ici. Je n'ai même pas mes effets sur moi », a ajouté Thomas Dietrich journaliste à Lemédia TV.

