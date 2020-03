Guinée: "le départ d'Alpha Condé n'est plus qu'une question de temps", dixit le FNDC

CONAKRY- Alors que le bilan de sa manifestation de ce jeudi 05 mars s’est soldé par un bilan de deux morts et de nombreux blessés à Conakry, le Front National pour la Défense de la Constitution appelle à une nouvelle mobilisation dans le pays, le 12 mars prochain.

Déterminé à mener sa lutte jusqu’au bout, le FNDC avertit que le "départ du Président Alpha Condé n’est plus qu’une question de temps".

« Le FNDC déplore toutes ces pertes en vies humaines, les exactions et actes d’intimidation perpétrés par les forces de défense et de sécurité qui obéissent au doigt et à l’œil de M. Alpha Condé dont le départ n’est qu’une question de temps. Nous nous inclinons pieusement devant toutes les victimes des exactions de ce régime barbare qui joue sa dernière carte », souligne le FNDC qui réitère l’engagement indéfectible de l’ensemble des leaders du FNDC à conduire ce mouvement jusqu’à son terme.

Le front national pour la défense de la Constitution annonce une nouvelle manifestation le jeudi 12 mars sur toute l’étendue du territoire national.

« Aucune intimidation ou menace ne leur fera renoncer à leur engagement à l’appel du devoir patriotique qui les anime. Après cette journée riche en enseignements de tous ordres, le FNDC lance un nouvel appel à une manifestation d’envergure le jeudi 12 mars 2020 sur toute l’étendue du territoire national. D’ici là, il appelle ses structures et démembrements à plus de vigilance tout en restant mobilisés pour mettre en applications les consignes qui leur seront déclinées au fur et à mesure », ont annoncé les opposants au projet de nouvelle constitution.