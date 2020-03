E-Education, le nouveau programme virtuel d’Orange-Guinée qui va "révolutionner" la formation des étudiants

CONAKRY- Dans le but de faciliter la formation des étudiants et universitaires guinéens, la compagnie de téléphonie mobile Orange-Guinée, vient de mettre à disposition une plateforme électronique appelée e-Education. Ce programme lancé il y a quelques années concerne des activités contribuant à l’amélioration des conditions de vie des guinéens à travers l’éducation, la santé pour tour tous, l’environnement, l’économie basée sur l’entrepreneuriat et l’intelligence financière.

Avec le portail e-Education, les étudiants pourront accéder à des modules sur les mathématiques, la médecine, sur des cours spécifiques de droit, d’informatique, multi media, communication et autres.

Aboubacar Sadikh Diop, directeur général d’Orange-Guinée, au cours de cette cérémonie de lancement a indiqué que cette plateforme s’inscrit dans le cadre du programme citoyen qui est beaucoup plus large, mis en place par la compagnie.

‘’ Vous trouverez dans cette plateforme les contenus des universités avec lesquelles nous sommes en partenariat comme l’université virtuelle de Tunis, l’université virtuelle du Sénégal pour ne citer que ces deux là. Il y en a d’autres avec lesquelles nous sommes en train de négocier en France et en Afrique pour continuer à enrichir ce portail d’éducation en tenant compte de nos besoins à nous tous. Mais Orange-Guinée ne s’est pas arrêter là, nous avons tenu compte des moyens financiers limités des étudiants. Pour faciliter l’accès au plus grand nombre, nous avons proposé un Pass dédié à un tarif subventionné très abordable pour accéder à cette plateforme et apporter une pierre à l’édifice de l’éducation de la jeunesse en Guinée. Comme vous pouvez le constater, nous voulons par ce portail e-Education, faciliter l’apprentissage, accompagner la formation des jeunes guinéens pour que chaque étudiant puisse multiplier les chances de devenir ce qu’il rêve d’être avec les compétences auxquelles il aspire. Nous avons encore beaucoup d’autres programmes qui pourront intéresser les étudiants et la jeunesse guinéenne’’ a expliqué l Directeur Général de Orange-Guinée.

Pour Amadou Oury Korè BAH, Recteur de l’Université General Lansana Conté de Sonfonia (UGLC), à l’heure où les bibliothèques physiques ne suivent plus le pas de l’avancée des sciences de la technique et de la technologie, les bibliothèques virtuelles prennent le relais pour un accès rapide aux documents essentiels pour la formation. Aux dires du premier responsable de l’université de Sonfonia, l’internet peut être donc un outil de mutualisation des enseignements à travers le monde.

‘’ Choisir l’UGLC, pour lancer e-Education, quoi de plus normal et de plus pertinent dans la mesure où ça répond à une forte préoccupation des encadreurs de notre université et l’ensemble des autres universités de la Guinée. Mais cela intéresse fortement les étudiants, les apprenants et les chercheurs aussi. Pour les étudiants de tous les cycles, cette plateforme vient remédier au manque de documents dans nos bibliothèques et nos centres de documentations’’, s’est félicité le professeur Amadou Korè Bah. Pour le recteur, cette plateforme permet aux étudiants d’accéder aux cours développés dans d’autres universités et elle permet aussi aux enseignants de mesurer les affinités qu’ils partagent avec ceux des autres institutions guinéennes et d’autres parts.

Pour accéder à cette plateforme e-Education, il faut souscrire au service Via Orange et moi ou www.campusafrica.orange.com.

