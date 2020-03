Marche "interdite" du FNDC : Nos constats à Cosa et à la Tannerie, lieu de rassemblement…

CONAKRY-Le front national pour la défense de la constitution appelle à une marche pacifique ce jeudi 5 mars 2020, pour le "départ d’Alpha Condé du pouvoir".

Cette nouvelle mobilisation a été interdite par les autorités de la ville de Conakry qui invoquent l’arrivée des experts électoraux de la CEDEAO et les préparatifs de la fête du 08 mars.

Dans sa réponse, le FNDC a pris acte de cette interdiction et averti qu’il en tirera toutes les conséquences.

Ce jeudi 5 mars 2020, au rond-point de la Tannerie, point prévu pour le rassemblement, tout est calme dans la matinée. La circulation est normale. On aperçoit cependant une citerne de la police et un pickup non loin du rond-point.

Un peu plus en haut, au carrefour Cosa boutiques et grands magasins sont fermés. Seulement le petit commerce à la sauvette y est apparent.

Nous y reviendrons !

