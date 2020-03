La CBG renforce sa flotte maritime : une acquisition qui consolide sa place parmi les leaders au monde

Kamsar - 04 mars 2020, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), un des leaders mondiaux dans la production et l’exportation de la bauxite métallurgique, a annoncé aujourd’hui la mise en opération de deux nouveaux remorqueurs de grande puissance dans ses installations portuaires à Kamsar.

Baptisé « Le Kamsar », ces puissants remorqueurs sont déplaçables dans toutes les directions et facilement manœuvrables, même latéralement. Ils servent à guider, tirer, pousser les navires minéraliers à l’entrée et à la sortie du port de la CBG à Kamsar.

Ils permettent également le remorquage des cargos, et assistent des navires et autres gros bateaux qui se retrouvent en difficulté dans les installations portuaires de la CBG. Ils servent aussi aux opérations de chargement et de déchargement des navires marchands dans le port commercial de la CBG.

Ces remorqueurs ont une longueur de 29m et une largeur de 13m. Ils sont équipés d’une lance à haute pression pour assister les navires en cas d’alerte-incendie, deux radars d’une portée de 96 miles nautiques (soit 178 km) avec un écran de 32 pouces, capable de s’adapter aux conditions les plus rigoureuses de la mer.

Le KAMSAR possède également deux moteurs principaux de type Caterpillar, d’une puissance de 2 525 chevaux chacun. La capacité de son réservoir à combustible est de 192 000 litres ce qui le confèrent une autonomie de 15 jours de navigation en mer. Sa vitesse est de 15 nœuds, soit 28 Km/h avec une puissance de traction avant de 85 Tonne-force, et il dispose également d’un espace climatisé pouvant abriter un équipage de 12 personnes.

« Nous en sommes fiers de nous voir équipés d’un outil de travail aussi moderne et puissant dans nos installations portuaires » a indiqué M. Sekouba Doumbouya, Directeur du Port de la CBG. Il a ajouté que « Ces remorqueurs sont de la dernière génération, équipés d’une technologie de pointe. Ils sont perspicaces et nous facilitent davantage le travail dans des conditions encore beaucoup plus sécuritaires. »

Le Directeur Général de la CBG, M. Souleymane Traoré, a précisé que : « Cette autre acquisition s’inscrit en droite ligne avec notre ambition de consolider notre place de leader dans l’industrie de la bauxite au monde. Le monde évolue, et celui de notre industrie devient de plus en plus compétitif, et il faut s’adapter en renforçant son capital physique et humain. C’est ce que nous venons de faire avec succès, et nous en sommes heureux et fiers. Mais il faut surtout souligner le fait que le Kamsar ait été installé et mis en service par une main d’œuvre 100% guinéenne, sans incident enregistrable avec arrêt de travail. Je félicite toute l’équipe pour cet exploit, et nos partenaires qui continuent à nous faire confiance »

La CBG a mobilisé et investi récemment plus de 800 millions de dollars américains pour réaliser son plan de développement stratégique qui verra sa production augmenter de 13.5 millions de tonnes à 19 millions de tonnes, par an. ### 488 MOTS.

A PROPOS DE LA CBG.

La Compagnie des Bauxites de Guinée « CBG » est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 14 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an. Ses actions sont détenues à environ 50% par l’Etat guinéen, et le reste par des partenaires internationaux des plus respectés de l’industrie. Elle s’aligne à des standards des plus élevés au monde en matière de Santé et Sécurité, et de respect des normes environnementales et sociales, notamment celles de la Société Financière Internationale (SFI). Depuis le démarrage de ses opérations au début des années 70s, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains à l’économie guinéenne. Elle a lancé récemment un projet d’extension de ses opérations dont le coût d’investissement s’élève à plus 750 millions de dollars américains. Ceci pourra augmenter ses capacités d’exportation jusqu’à environ 20 million de tonnes par an, confortant ainsi sa place parmi les leaders au monde.