Kader Barry : "Mon action s’inscrira dans la dynamique de continuité..."

CONAKRY-Le nouveau ministre de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique a pris fonction ce mercredi 04 mars 20, à l’absence de son prédécesseur. Kader Yacine Barry, remplace à la tête de ce Département, Abdoulaye Yéro Baldé, démissionnaire.

Dans son discours de prise de fonction, Kader Barry a déclaré que son action s’inscrira dans une dynamique de continuité et de consolidation des importants acquis du département.

« J’ai pu en effet apprécier dans mes précédentes fonctions la pertinence des chantiers engagés avec succès au cours de ces dernières années par le Ministère. Le chemin paraît donc balisé », a-t-il déclaré. Kader Yacine Barry ajoute que la modernisation de l’enseignement supérieur, doit également se maintenir sur la voie de la réforme.

« Je suis convaincu que l’atteinte de nos objectifs ne sera possible qu’avec le concours de tous, sans exclusion. Je veillerai personnellement dans un esprit d’équipe à renforcer l’harmonie et à stimuler toutes les énergies, pour que chaque démembrement du département puisse jouer sa partition dans la réalisation de notre mission », s’est engagé M. Barry.

Le ministre secrétaire général du gouvernement Sékou Kourouma, qui a présidé la cérémonie d’installation du nouveau ministre dans ses nouvelles fonctions n’a pas manqué de titiller son prédécesseur, Abdoulaye Yéro Baldé.

‘’Je précise que c’est une cérémonie d’installation et non une cérémonie de passation de service en ce sens que la nomination a lieu, suite à une démission volontaire du ministre sortant (…), ce qui est une exception. La règle, c’est la passation de service lorsque les règles ordinaires sont respectées. Cette démission volontaire constitue à peu près un abandon de poste. C’est pourquoi dans le paysage administratif guinéen, nous avons l’habitude de procéder à une simple cérémonie d’installation qui équivaut à une prise de fonction du ministre entrant en l’absence du ministre démissionnaire’’, a lancé le ministre secrétaire général du gouvernement.

En lieu et place d’une passation de service, on a plutôt assisté à une installation de Kader Yacine Barry dans ses nouvelles fonctions de Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique. Abdoulaye Yero Baldé, ministre démissionnaire du Gouvernement de Kassory Fofana n’était pas présent à cette cérémonie.

